Trump kendi hükümetinin küresel ısınma raporu için 'İnanmıyorum' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, kendi hükümeti tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğinin ülkeye yıkıcı etkileri olacağını söyleyen rapora "inanmadığını" söyledi.

Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, küresel ısınmanın Amerikan ekonomisine büyük zarar vereceğini söyleyen bulgular konusundaki soruya "Buna inanmıyorum" dedi.

Raporda, iklim değişikliğinin ABD'ye yılda yüzmilyarlarca dolara mal olacağı ve sağlığa zarar vereceği belirtilmişti.

Trump yönetimi, fosil yakıtlardan yana bir politika izliyor.

Dünyanın önde gelen bilim insanlarıysa, iklim değişikliğinin insan eliyle oluştuğu ve sıcaklıklardaki doğal dalgalanmaların insan faaaliyetleri yüzünden daha da kötüleştiği konusunda hemfikir.

Trump ne dedi?

ABD hükümetine bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporun "bir kısmını" okuduğunu söyleyen Trump, diğer ülkelerin de karbon salımlarını azaltmak için önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Trump "Çin, Japonya ve tüm asya ve diğer ülkelerin de olması gerekir, ama bu rapor bizim ülkemizle ilgili. Şu anda şimdiye kadarki en temiz halimizdeyiz ve bu benim için önemli. Ama biz temizsek ve dünyadaki diğer her yer kirliyse bu pek iyi değil. Dolasıyısyla ben temiz hava, temiz su istiyorum, çok önemli" dedi.

Eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton, Trump yönetimini raporu saklamaya çalışmakla suçladı.

@HillaryClinton tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The Trump administration tried to bury a federally-mandated climate change study by releasing it the Friday after Thanksgiving. Here's what they didn't want you to hear: — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 26 Kasım 2018

Raporda neler deniyor?

Dördüncü Ulusal İklim Değerlendirme Raporu'nda, iklim değişikliğinin Amerikan toplumunun her kesimine potansiyel etkileri ele alınıyor.

Raporda, "Karbon salımlarındaki tarihi artışlarla, bazı ekonomik sektörlerdeki yıllık kayıpların yüzyılın sonunda milyarlarca doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu, birçok ABD eyaletinin gayrisafi hasılasından daha fazla." deniliyor.

İklim değişikliğinin Amerikan altyapısı ve mülklerine yönelik büyüyen kayıplar ortaya çıkaracağı belirtilirken, bu yüzyıl içinde ekonomik büyüme oranlarını olumsuz etkileyeceği vurgulanıyor.

Raporda ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerinin şimdiden daha sık ve yoğun aşırı hava olaylarıyla ülke genelinde hissedilmeye başlandığına dikkat çekiliyor.

Ancak çalışmada, toplumun karbon salımlarını azaltmak ve gelecekteki değişimlere adapte olmak için çalışması halinde, gelecekteki felaket senaryolarının değişebileceği kaydediliyor.

Telif hakkı EPA Image caption Raporda, iklim değişikliği kontrol altına alınmazsa, orman yangınlarının daha sık görüleceği vurgulanıyor.

Başkan Trump, daha önce iklim değişikliği konusunda ne demişti?

Trump geçen ay, iklim değişikliği konusunda çalışan uzmanları 'siyasi bir gündeme sahip olmakla suçlamış ve artan sıcaklıklardan insanların sorumlu olduğuna ikna olmadığını söylemişti.

ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekileceğini söyleyen Trump, Amerikan işletmeleri ve işçilerin aleyhine olmayan, yeni ve "adil" bir anlaşma müzakere etmek istediğini vurgulamıştı.

Trump, iki yıl önceci seçim kampanyasında da iklim değişikliğinin bir "aldatmaca" olduğnu söylemişti. Ancak Trump daha sonraki bir söyleşisinde "Aldatmaca olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bir fark var." demişti.