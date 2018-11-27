Malezya'da havaalanında mahsur kalan Suriyeli'ye Kanada'ya sığınma hakkı

Malezya'daki bir havaalanında yedi ay yaşayan Suriyeli Hassan el Kontar'a Kanada'ya sığınma hakkı verildi.

El Kontar'ın yaşadıkları, Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'ndan gönderdiği videolarla dünyanın dikkatini çekmişti.

37 yaşındaki El Kontar, son iki aydır Malezya'daki bir gözetim merkezinde tutuluyor ve Kanadalı sponsorları davasının hızla görülmesi için uğraşıyordu.

Biritish Columbia Müslüman Birliği ve Canada Caring Society adlı iki kuruluş El Kontar'ı mülteci olarak getirebilmek için sponsor oldu.

Canada Caring Soicety'den Laurie Cooper BBC'ye yaptığı açıklamada, El Kontar'ın Kanada'ya getirileceğini geçen Perşembe günü öğrendiklerini söyledi.

Cooper "Çok rahatladık ama hala inanamıyoruz. Havaalanında ona sarılmadan gerçek olmayacak. Birçok iniş çıkış yaşanan çok uzun bir yolculuk oldu" dedi.

Avukatı da El Kontar'ın Kanada'ya iltica başvurusunun kabul edildiğini ve yolda olduğunu belirtti.

Cooper da Kontar'ın uçağa biniş kapısından kendisine mesaj attığını ve sabırsızlıkla görmeyi beklediğini söyledi.

Cooper "El Kontar'ın durumu, dünyanın her yanındaki mültecilerin karşılaştıkları zorlukları temsil ediyor. Onlara yaşayacak güvenli bir yer bulmak giderek zorlaşıyor. O şanslılardan biri" diye konuştu.

El Kontar'ın Kanada'ya götürülebilmesi için dünyanın dört bir yanından yardım yapıldığı belirtildi.

El Kontar'ın ülkeye alınması için Kanada Göç Bakanı'na 62 bin imzalı bir dilekçe verilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyordu

El Kontar, Suriye'de 2011'de savaş çıktığında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sigorta sektöründe çalışıyordu.

Askerliğini yapmadığı için pasaportunu yenileyemedi, ancak tutuklanacağı ya da askere alınacağı korkusuyla ülkesine de dönemedi.

Bu nedenle, gözaltına alındığı 2016'ya dek BAE'de kaçak yaşadı.

2017'de yeni bir pasaport almayı başardı, ancak sonunda Malezya'ya sınırdışı edildi. Malezya, Suriyelilere vizesiz giriş hakkı veren birkaç ülkeden biri. El Kontar'a üç aylık turist vizesi verildi. Bu vize dolduğunda da Türkiye'ye geçmek istedi ancak uçağa binmesine izin verilmedi. Kamboçya'ya giden El Kontar buradan da geri gönderildi.

El Kontar, bu nedenle aylarca havaalanının geliş bölümüde, havayolu çalışanlarının verdiği yiyeceklerle yaşadı.

Kontar, Ekvador ve Kamboçya'ya da iltica başvurusunda bulunmuş, ancak bu başvurular reddedilmişti.