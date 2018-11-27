General Motors sekiz fabrikasını kapatacak

Telif hakkı Reuters Image caption General Motors Oshawa, Kanada dahil Kuzey Amerika'daki beş fabrikasında üretimi durduracak.

Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), Kuzey Amerika'daki beş fabrikasını kapatacağını ve 14 bin çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.

GM ayrıca, 2019'un sonuna dek, Kuzey Amerika dışındaki üç fabrikasını daha kapatacağını bildirdi.

Karar, artan üretim maliyetleri, yavaşlayan otomobil satışları ve şirketin yeni kamyonet, elektrikli ve sürücüsüz araçlara odaklanması sonrasında alındı.

Ancak şirketteki yeniden yapılanma, aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birçok siyasetçinin sert tepkisini çekti.

Trump, politikalarının Amerikan otomotiv endüstrisini canlandırdığı iddialarını boşa çıkrtan karardan "memnun olmadığını" belirtti.

Şirket neden bu kararı aldı?

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GM Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barry, şirketin otomotiv endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli ve sürücüsüz araçlara yatırım yapmak istediğini belirtti.

Şirketin ayrıca, çelik gibi hammaddelere konan gümrük vergileri nedeniyle artan üretim maliyetlerine ve ABD'de de iki yıl önce zirve yapan otomobil satışlarındaki düşüş nedeniyle bu kararı aldığı söyleniyor.

Şirketin açıklamasında 2020 sonuna kadar 6 milyar dolar tasarruf hedeflendiği belirtildi.

GM Buick LaCross, Chevrolet Impala ve Cruze, ayrıca Cadillac CT6 and XTS ve Chevrolet Volt ile Silverado ve Sierra modellerinin üretimine son verecek.

Oshawa, Kanada, Detroit ve Michican'daki tesisler, Warren, Ohio'daki ve Baltimore'daki tesislerin kapanması bekleniyor.

Şirket Güney Kore'deki bir fabrikasını ve henüz açıklanmayan ABD dışındaki iki fabrikasını daha kapatacak.

Telif hakkı AFP/Getty Image caption ABD ve Kanada'daki işçi sendikası liderleri kesintilerle mücadele edeceklerini söyledi.

GM, Kuzey Amerika'daki kesintilerin 6100'den fazla vardiyalı işçi ve 8 binden fazla maaşlı personeli etkileyeceğini söylüyor.

Şirket dünya genelinde 180 bin dolayında vardiyalı ve maaşlı işçi çalıştırıyor ve maaşlı işçileri yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyor.