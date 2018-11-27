Trump: Brexit Anlaşması ABD-İngiltere ticaretini tehdit ediyor

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'yle yaptığı Brexit anlaşmasının, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasını tehdit edebileceğini söyledi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada AB'den çıkış anlaşmasının "AB için harika bir anlaşma gibi göründüğünü" ve İngiltere'nin ABD'yle ticaret anlaşması yapamaması anlamına gelebileceğini vurguladı.

İngiltere hükümeti ise ise anlaşmanın, İngiltere'nin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalayabilmesi konusunda "çok net" olduğunu söyledi.

Bu arada Theresa May ise parlamentoda Brexit anlaşmasına yöneltilen ağır eleştirilere anlaşmanın, hukuk, para ve sınırların kontrolünü geri alarak İngiltere halkına yarar sağlayacağını savundu.

May'in Brexit anlaşması parlamentoda 11 Aralık'ta oylanacak.

Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "İngiltere'nin ticaret yapmasına izin verilip verilmediğine ciddi bir şekilde bakmalıyız. Çünkü şu anda, anlaşmaya bakarsanız bizimle ticaret yapamaayabilirler. Ve bu da iyi bir şey olmaz" dedi.

İngiltere hükümeti: Anlaşmayla, ABD'yle ikili ticaret anlaşması imzalayabiliriz

Trump'ın sözleri, May'in AB'yle anlaşmayla, İngiltere'nin ABD'yle bir serbest ticaret anlaşması müzakere edemeyeceğini inandığını gösteriyor.

Ancak İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, AB'yle yapılan Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkelerle ikili ticaret anlaşmaları imzalamasına izin verdiğini söyledi.

İngiltere'nin en büyük ihraç pazarlarından biri olan ABD'yle milyarlarca sterlinlik ticaret yapılıyor.

Ancak Brüksel'de varılan anlaşma, İngiltere'nin ABD'yle ticaretini Aralık 2020'ye dek sürecek "geçiş sürecinde" AB kurallarına göre yapmasını öngörüyor.