Pilot uyuyakaldı, pisti 46 kilometre geçti

Telif hakkı Getty Images Image caption Uçak Tasmanya adasının kuzeyindeki Devonport bölgesinden havalanmıştı.

Avustralya'da uyuyakalan bir küçük kargo uçağı pilotu, pisti yaklaşık 50 kilometre geçtikten sonra inebildi.

Avustralya Taşımacılık Güvenliği Dairesi ATSB'nin açıklamasına göre, 8 Kasım'da Devonport'tan Tasmanya'daki King Island'a yük taşıyan Vortex Havayolları'na ait Piper PA-31 tipi uçakta pilottan başka kimse yoktu.

Açıklamada, 240 kilometrelik yolculuk sonunda yerel saatle 07.15'te havaalanına inmesi gereken pilotun uyuya kaldığı ve pisti 46 kilometre geçtiği belirtildi. Pilotun buna rağmen uçağı nasıl güvenli bir şekilde indirmeyi başardığı bilinmiyor.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Havacılık uzmanı Neil Hansford, ABC Televizyonu'na Avustralya'da pilotların yorgun uçuş yapmasını engellemeye yönelik sıkı düzenlemelerin olduğunu belirterek "Dünyanın hiçbir yerinde, pilotların yorgun olarak kokpite girmesine izin verilmez" dedi.

ATSB'nin pilotla görüştükten sonra hazırlayacağı raporu gelecek yıl yayımlayacağı belirtildi.