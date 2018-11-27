Telif hakkı AFP Image caption Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW/İnsan Hakları İzleme Örgütü), Arjantin'de Cuma günü başlayacak G20 Zirvesi'ne katılacak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında suç duyurusunda bulundu. Buenos Aires'deki mahkemeye başvuran HRW, Prens'in Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü ve Yemen'de işlenmiş olası insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklanıp yargılanmasını istedi.

Muhammed bin Selman, zirve için Cuma günü Arjantin'e gidecek.

Arjantin yasalarına göre insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili olarak uluslararası yargılama başlatmak mümkün.

HRW de Muhammed bin Salman için yaptığı suç duyurusuna gerekçe olarak, Yemen'deki savaşta sivillerin katledilmesini ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesini gösterdi.

Federal savcıya iletildi

Suç duyurusu, önce federal yargıç Ariel Lijo'ya iletildi. Ariel Lijo da duyuruyu federal savcı Ramiro Gonzalez'e gönderdi.

Savcı Gonzalez, Arjantin'e evrensel yargılama yetkisi veren kanunu uygulayıp uygulamamaya karar verecek.

Kanuna göre suçun nerede işlendiği fark etmeksizin, suçlanan kişi Arjantin'e ayak bastığında soruşturma açılabilir.

Savcılık henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Telif hakkı Reuters Image caption Cemal Kaşıkçı'nın anıldığı bir protesto gösterisi

'Kaşıkçı cinayeti, insanlığa karşı suç kapsamına girmeyebilir'

Arjantin medyası ise savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde Muhammed bin Salman'a soruşturma açılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu, aynı zamanda Kaşıkçı cinayetinin insanlığa karşı suç kapsamına girmeme ihtimalinin olabileceğini yazdı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ofisinden ismini vermeyen bir kaynak ise İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Veliaht Prens'in Buenos Aires'teki G20 Zirvesi'ne katılımı sayesinde, Yemen veya Suudi Arabistan'da hakkını arayamayan birçok mağdur, Arjantin mahkemelerinde hak arayabilir" dedi.

Yemen'deki savaş 2015'ten bu yana sürüyor. Kıtlık ve susuzluğun baş gösterdiği Yemen, dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Suudi Arabistan savaş uçaklarının İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyonlarda 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Save the Children adlı yardım kuruluşuna göre, 85 binden fazla çocuk da açlık sebebiyle hayatını kaybetmiş olabilir.

Savaş başladıktan yaklaşık iki buçuk yıl sonra, 2017 Haziran'ında veliaht prensliğe getirilen ve ülke yönetiminde güç sahibi olan Muhammed bin Salman, 2018'de bu görevde ilk yurt dışı turu kapsamında Mart'ta Londra, New York, Kahire, Paris ve Madrid'e gitmişti. Yemen'deki savaş sebebiyle bu kentlerin bazılarında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Muhammed bin Selman, Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülmesinin ardından, Avrupa ülkelerinden yoğun tepki aldı.

Washington Post, CIA'in ulaştığı sonuçlara göre veliaht prensin cinayetin arkasındaki isim olduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bin Selman'ı desteklemeye devam ediyor. "CIA veliaht prensi kesin bir dille suçlamadı" diyen Trump, ABD Kongresi'nden gelen tepkilere rağmen Buenos Aires'te veliaht prensle görüşeceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Muhammed bin Selman ile Arjantin'de ikili görüşme yapması gündemde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, Muhammed bin Selman'ın 24 Ekim'deki telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisiyle Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmek istediğini söylediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın veliaht prense telefonda, "Bakarız" yanıtını verdiğini aktardı.