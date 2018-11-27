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ABD'deki Rusya'nın seçimlere müdahalesini araştıran Özel Savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'ın itirafçı olan eski kampanya direktörü Paul Manafort'u Amerikan İstihbarat Servisi'ne (FBI) düzenli olarak yalan söylemekle suçladı.

Mueller, Paul Manafort'un federal soruşturmacılarla yaptığı anlaşmayı bozduğunu ve "federal suç işlediğini" söyledi.

Manafort'un çekilmesi ile Rusya soruşturmasından kilit bir tanık eksildi.

Avukatları ise Manafort'un gerçekleri anlattığını savundu.

8 ayrı suçlama

Yolsuzluk, banka usülsüzlüğü ve banka hesaplarını gizlemek dahil 8 ayrı suçlama getirilen Manafort, Haziran ayından bu yana Virginia eyaletindeki bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Özel savcı Mueller ve ABD Başkanı Donald Trump

Manafort Eylül ayında "ABD'ye karşı gizli anlaşma yapmak" ve "adaleti engellemek için komplo kurmak" suçlarını kabul etmiş, ABD'li savcılarla bir anlaşma yaparak itirafçı olmuştu.

Trump'ın eski kampanya direktörü, bu anlaşma kapsamında kara para aklamak ve diğer suçlamalarla ilgili ikinci kez yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

Ancak Pazartesi günkü soruşturma dosyasında Mueller, Manafort'un FBI ve Özel Savcılık ofisine farklı konularda yalan söyleyerek "federal suçlar işlediğini" ifade etti.

Manafort'un yalan söylediği iddia edilen konulara ise dosyada yer verilmedi.

Başkanlık özel affı peşinde mi?

Bu gelişme, Rusya soruşturmasına önemli bir darbe olarak da görülüyor çünkü soruşturmacılar Manafort'un artık güvenilir bir tanık olmayacağını düşünüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Başkanı Donald Trump, Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Manafort'un çekilmesi sonucu soruşturma uzayabilir. Uzmanlara göre 69 yaşındaki Manafort'a daha fazla suç yöneltilebilir, hapis cezası da uzayabilir.

Ancak bazı yorumcular Manafort'un başkan özel affı almanın peşinde olduğu görüşünde.

2016 ABD Başkanlık seçimlerinde beş ay boyunca Trump'ın kampanyasını yöneten Manafort, Ekim ayında 3 farklı ülkedeki 31 farklı banka hesabı üzerinden milyonlarca dolar vergi kaçırmak suçlamasıyla hapis cezası almıştı.

Rusya bağlantılarını sertçe reddeden Trump ise Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiriyor.