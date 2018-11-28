Telif hakkı Getty Images Image caption Hillenburg'un "müstesna bir espri anlayışı" ve "sınırsız bir hayalgücü' olduğu söyleniyordu.

SpongeBob SquarePants - SüngerBob KareŞort'un yaratıcısı Stephen Hillenburg 57 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberi, çok sevilen animasyon dizisinin 1999 yılından bu yana yayıncılığını yapan Nickelodeon tarafından da doğrulandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Hillenburg'un ölüm nedeninin ALS olarak da bilinen motor nöron hasatlığı olduğu belirtildi. Teşhisin ise geçen yıl Mart ayında konduğu vurgulandı.

Karakteri yaratan Hillenburg, aynı zamanda 2004'te SüngerBob KareŞort filmimini de yönetmişti.

Nickeledeon'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SüngerBob KareŞort'un yaratıcısı Stephen Hillenburg'un ölüm haberini paylaşmaktan üzgünüz. Yaşamını ve çalışmalarını onurlandırmak için bugün bir saygı duruşunda bulunacağız." denildi.

Telif hakkı Nickelodeon Image caption SüngerBob KareŞort ilk olarak 1999'da yayımlanmıştı.

Şirketin açıklamasında "Steve SüngerBob KareŞort'u her yerde, kuşaklarca çocuğa neşe getiren müstesna bir espri anlayışı ve masumiyetle yoğurdu. Tam anlamıyla orijinal karakterleri ve Bikini Bottom dünyası uzun süre iyimserlik, arkadaşlık ve hayalgücünün sınırsız gücünü hatırlatacak." denildi,

Hillenburg'un ölüm haberinden sonra SüngerBob hayranları, sosyal medyada anma mesajları paylaştı ve "yaşamları zenginleştiren" ve "yıllardır ve gelecek yıllar boyunca da kahkaha attıracağı" için teşekkür edildi.

@jillboard tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Oh man, R.I.P. Stephen Hillenburg. Thanks for giving us two decades of pure fun. These characters and memes will live on forever. pic.twitter.com/Lgq5gdmua3 — Jill Gutowitz (@jillboard) 27 Kasım 2018

@ERCboxoffice tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Stephen Hillenburg, the Mayor of Bikini Bottom and all things SpongeBob, drifted into the great sea of beyond yesterday. Swim in Peace. He enriched lives and stirred up laughter for generations to come. What more could one person hope to accomplish. pic.twitter.com/PFvhZiJxqb — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) 27 Kasım 2018

Hillenburg 20 yıldır Karen Hillenburg ile evliydi ve Clay adlı bir oğulları var.

SüngerBob KareŞort dizisi, 200'den fazla bölüm yayımlandı ve iki başarılı animasyon filmine dönüştürüldü.

SüngerBob ayrıca, David Bowie, John Legend ve Cyindi Lauper'ın şarkılarıyla bir Broadway müzikali oldu ve müzikal geçtiğimiz aylarda Tony Ödülü aldı.

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