Husky Sinatra 3600 kilometrelik maceradan sonra evine döndü
Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Husky cinsi köpek Sinatra, 3600 kilometrelik maceradan sonra evine döndü

  • 28 Kasım 2018

Husky cinsi Sinatra adlı köpek, New York'taki evinden 18 ay önce kaybolmasının ardından, 1800 kilometre uzaklıktaki Florida'da bulundu. Sinatra, sahibinin sosyal medya sayesinde bulunmasıyla sonra evine döndü.