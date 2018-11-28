Husky cinsi Sinatra adlı köpek, New York'taki evinden 18 ay önce kaybolmasının ardından, 1800 kilometre uzaklıktaki Florida'da bulundu. Sinatra, sahibinin sosyal medya sayesinde bulunmasıyla sonra evine döndü.
Husky cinsi köpek Sinatra, 3600 kilometrelik maceradan sonra evine döndü
- 28 Kasım 2018
- Paylaş Facebook
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
- Paylaş E-posta
- Paylaş Facebook
- Paylaş WhatsApp
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
Google+Paylaş Google+
-
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Çok izlenenler
İzleyin
İzleyin