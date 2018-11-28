Times: Erdoğan'ın karalama kampanyasından sonra Soros kuruluşu Türkiye'yi bıraktı

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İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, milyarder borsa spekülatörü George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki faaliyetlerine son vermesini "Erdoğan'ın karalama kampanyasından sonra Soros kuruluşu Türkiye'yi bıraktı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'teki Gezi Parkı eylemlerini fonlamakla suçlamasından sonra, "George Soros'un demokrasi yanlısı hayır kuruluşunun Türkiye şubesi, kapılarını kapatmaya karar verdi" deniliyor.

Times, Erdoğan'ın bir konuşmasında Soros'tan "Macar Yahudisi" diye bahsettiğini ve "Soros'un, Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan Türk işadamı Osman Kavala'ya yardım ettiğini savunduğunu" aktarıyor.

Manchester Üniversitesi mezunu Kavala'nın Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulunda görev yaptığı ve 'Anayasal düzeni yıkmaya ve hükümeti devirmeye çalışma' suçlamasından Ekim 2017'de gözaltına alınıp tutuklandığı ve yargılama beklediği vurgulanıyor.

Telif hakkı ACIK TOPLUM VAKFI Image caption 2008'de kurulan Açık Toplum Vakfı, Pazartesi günü Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soros için "Bu adam dünyada milletleri bölmekle adeta birilerini görevlendiren parası bol birisi. O kadar çok parası var ki, böyle harcıyor" dediğini belirtiyor.

Soros'un vakfının Başkanı Patrick Gaspard'ın suçlamalar için "asılsız, gülünç ve siyasi motivasyonları var" dediği aktarılıyor.

Gaspard "Haberi üzüntüyle karşıladık. Ancak Türkiye'deki yönetim kurulunun kararını tamamen anlıyoruz. Suçlamalar sivil toplum gruplarını, akademisyenleri ve Türkiye'de demokratik ve açık bir toplumu savunan diğerlerini destelemek gibi önemli işe devam etmeyi imkânsız hale getirdi" diyor.

Telif hakkı AFP Image caption Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala, Açık Toplum Vakfı'nın da yönetim kurulundaydı.

Times, Eylül 1992'deki piyasalarda 'Kara Çarşamba' olarak bilinen günde, sterlin üzerinde spekülasyon yaparak 1 milyar dolar kazanan Soros'un, servetini Avrupa'daki liberal projelere harcadığını söylüyor.

Gazete, ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini gibi "popülist" liderlerin Soros'un çalışmalarını ve göçmen yanlısı, liberal görüşlerini eleştirdiğini yazıyor.