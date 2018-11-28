Endonezya'da savcılık 'zararlı' dini grupları ihbar için cep uygulaması çıkarttı

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Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başsavcılık, kullanıcıların "zararlı ve sapkın" dini grupların üyelerini ihbar etmesini sağlayacak bir cep telefonu uygulaması çıkarttı.

Ülkede devlet dini yok fakat geleneksel olarak halktan kendilerini nüfusa Müslüman, Katolik, Protestan, Budist ya da Konfüçyüsçü olarak kaydettirmeleri isteniyor.

Anayasa Mahkemesi geçen yıl resmi dinlerin dışındaki inanç gruplarının haklarını tanımıştı.

Ancak insan hakları örgütleri buna rağmen başka mezhepler ve özellikle Ahmedilerin 'kafirlikle' suçlandığına dikkat çekiyor.

Cakarta Başsavcılığı'nın çıkardığı "Smart Pakem" (Akıllı İdrak) adlı uygulamada, yasaklı gruplar arasında ülkenin en büyük dini otoritesinin "sapkın" olarak nitelediği Ahmedi ve Fajar Nusantara da bulunuyor.

Cep telefonu uygulamasında, listedeki "zararlı örgütler" linklerine tıklanarak ihbar edilebiliyor.

'Komşu komşuya düşürülecek'

Endonezya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'ndan Amiruddin Al-Rahab, uygulamanın "komşuyu komşuya düşürerek toplumu böleceğini" savundu.

Cakarta Başsavcılığı'ndan bir yetkili ise, uygulamanın "halkı eğitmeyi ve ihbar süreçlerini şeffaflaştırmayı amaçladığını" söyledi.

Endonezya yasaları başsavcılığa toplum için tehdit oluşturduğu düşünülen dini grupları izleme yetkisi veriyor.