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İngiltere Merkez Bankası, anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesi durumunda ülkenin para biriminin ciddi değer kaybedeceği ve küresel finansal kriz döneminden daha kötü ekonomik durgunluğa girilebileceği bir senaryoyu kamuoyu ile paylaştı.

Ortaya koyulan senaryo ile, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, ilk etapta İngiltere ekonomisinin yüzde 8 oranında daralabileceği, ev fiyatlarının 3'te bir oranında değer kaybedebileceği kaydedildi.

En kötü senaryoya göre, sterlin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybedebilir.

Merkez Bankası başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Bunlar tahmin değil, senaryo. Neyin olma ihtimali olduğundan çok, neyin olabileceğini ortaya koyuyorlar." dedi.

Carney, Brexit'in etkilerinin ne olacağı konusunun ise, sürecin nasıl yönetileceğine, şiddetine ve İngiliz ekonomisinin dışa açıklığının azalmasının ne kadar hızlı bir etki yapacağına bağlı olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu "anlaşma olmayan Brexit" senaryosunda şu başlıklar öne çıkıyor:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 8 azalması

Ev fiyatlarının yüzde 30 değer kaybı

Sterlinin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybı

İşsizliğin yüzde 7.5'a çıkması

Enflasyonun yüzde 6.5'a çıkması

Faizlerin yüzde 4'e ulaşması

Yapılan açıklamada, senaryonun İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonraki beş yıllık bir dönemi ele aldığı kaydedildi.

AB liderleri Brexit anlaşmasını geçen haftasonu onayladı

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin lideri, geçen haftasonu Brüksel'de bir araya geldi ve bir saatten az süren bir görüşme ile İngiliz hükümeti ile varılan Brexit mutabakatını onayladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker, anlaşma hakkında "Bu anlaşma İngiltere ve AB için en iyi anlaşma. Bu anlaşma mümkün olan tek anlaşma" ifadelerini kullandı.

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Bundan sonra ne olacak?

AB anlaşmayı onaylasa bile, anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

İngiltere Parlamentosu'ndaki oylamanın Aralık ayında yapılması bekleniyor.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.

İngiltere Parlamentosu'nun yanı sıra anlaşma Avrupa Konseyi'ne de oylamaya gidecek.

Anlaşmanın resmi bir statü kazanabilmesi için 27 AB üyesi ülkeden en az 20 üyenin lehte oy kullanması gerekiyor.

Anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu tarafından da tasdik edilmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamanın 2019'un başında yapılması öngörülüyor.