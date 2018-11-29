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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydını Arapça bilmediği için dinlemediğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerden gelen 'Kaşıkçı cinayeti ses kaydını dinlediniz mi? sorusunu yanıtlayan Bolton, "Hayır dinlemedim. Sanırım bu soruyu size sormalıyım. Neden dinleyeyeyim ki? Dinleyince bundan ne öğreneceğim?" diye yanıtladı.

Bunun üzerine muhabir, "Siz Ulusal Güvenlik Danışmanısınız. Bu tür bir istihbarata erişiminiz olabilir" dedi.

Bolton ise muhabire, "Bu salonda kaç kişi Arapça konuşuyor? Arapça bilmiyorum. Örneğin Korece konuşuyorlarsa ben bundan ne öğreneceğim? Çevirisini okuyabilirim" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da, ses kaydını dinlemek istemediğini söylemişti. Trump, bunun nedenini "Çünkü bir acının kaydı. Korkunç bir kayıt. Çok şiddet dolu, çok vahşi ve korkunç" diye açıklamıştı.

Trump, CIA'nin 2 Ekim'deki cinayetin arkasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğu yolundaki raporu da reddetmişti.

Telif hakkı Reuters Image caption Başkan Trump, ABD'nin Suudi Arabistan ile askeri ve ekonomik bağlarını savunuyor.

ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşına desteği çekme kararı

Öte yandan, ABD Senatosu'nda Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verilen desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi.

Başkan Donald Trump'ın bölge politikasına bir darbe anlamına gelen, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek verdiği tasarı, ilk oylamda 37'ye karşı 63 oy aldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis, Yemen'deki durumu kötüleştireceği gerekçesiyle senatörlere tasarıya destek vermeme çağrısında bulunmuştu.

Oylama, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sonrasında yapıldı.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana, ABD'de Riyad yönetimine karşı eleştiriler büyüyor.