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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada Kongre'ye yalan söylediğini itiraf etti. Trump ise Cohen'in daha az ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldığını öne sürdü.

Michael Cohen, Perşembe sabahı New York'ta beklenmedik bir şekilde Manhattan'da bulunan federal mahkemeye geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Cohen, Trump'ın Rusya'daki inşaat projesiyle ilgili olarak Kongre üyelerini yanlış yönlendirdiğini kabul etti.

Cohen mahkemede, 2016 başkanlık seçimi kampanyası döneminde Moskova'daki Trump Tower anlaşmasının takibinin boyutlarıyla ilgili olarak Kongre üyelerine hatalı ifade verdiğini de söyledi.

Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar, Cohen'in Kongre'deki ifadesinde, hiçbir zaman tamamlanmayan bu inşaat projesiyle ilgili olarak Rus yetkililerle temaslarını önemsizleştirmeye çalıştığını söyledi.

'İşbirliği yaptı, yapmaya devam edecek'

52 yaşındaki Michael Cohen, oturumun ardından çıkışta bekleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Avukatı ise "Cohen işbirliği yaptı. Yapmaya devam edecek" dedi.

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Cohen, Ağustos ayında da, 2016 yılındaki başkanlık seçim kampanyası döneminde Trump'ın birlikte olduğu iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödendiğine dair açılan soruşturmada finans yasalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmişti.

Bu, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı özel savcılığın, Trump ya da yakın çevresinden isimlerin 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik olarak Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığına dair açtığı soruşturmada yaşanan son gelişme oldu.

Trump'ın en önemli destekçilerinden biri olan Cohen, Ekim 2017'de Kongre nezdinde açılan soruşturma kapsamında kapalı bir oturumda soruları yanıtlamıştı.

Trump: Zayıf ve çok akıllı olmayan bir kişi

ABD Başkanı Trump ise G20 Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Cohen'in "zayıf ve çok akıllı olmayan bir kişi" olduğunu söyledi.

Trump'a göre Cohen, daha az bir ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldı.