Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Yalova-Çınarcık olduğu belirtilen 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi.

Paniğe neden olan depremle ilgili olarak Hürriyet gazetesine konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir" dedi.

Tüysüz ayrıca "Deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir. Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, hemen arkasından artçıları olacak mı küçülerek sonlanacak mı buna bakacağız. Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor." diye konuştu.

AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4,3 olarak açıkladığı depremin, yerin yaklaşık 14 kilometre altında meydana geldiği belirlendi.