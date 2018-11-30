Yeni Zelanda'da 51 balina daha kıyıya vurdu

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Yeni Zelanda açıklarındaki Chattam Adaları'nda 51 kılavuz balina daha kıyıya vurarak öldü. Böylece bögede bir hafta içinde ölen balina sayısı 200'ü geçti.

Çevre Koruma Dairesi yetkilileri Perşembe günü Hanson Körfezi'nde 80-90 balinan kıyıya vurduğunu açıkladı. Balinalardan bazıları yeniden yüzmeyi başarırken 50'si ölü bulundu. Kurtulma şansı olmayan bir balina ise uyutuldu.

Kurtarma operasyonunun sorumlusu Dave Carlton, "Bu balinayı kurtarma şansımız yoktu. Üzülerek bu kararı almak zorunda aldık. Yapılabilecek en insani şeyi yaptık" dedi.

Hayvanlar, Maori yerlilerinin görüşü alındıktan sonra denize yakın bir noktada kumun altına gömülmeye başlandı. Hayvanların ölüm nedenini belirlemek için doku örnekleri alındı.

Telif hakkı DoC Image caption Ölü balinalar kepçelerle taşınarak sahilde gömüldü.

Az sayıda insanın yaşadığı Chattam Adaları, Yeni Zelanda'nın doğu kıyılarına 800 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık bir hafta önce Stewart Adası'nda da 145 pilot balina sahilde ölü bulunmuştu.

Northland'da da 10 pigme balinası kıyıya vurmuştu.

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Olası nedenler

Yeni Zelanda'da balinalar zaman zaman kıyıya vuruyor. Ama toplu ölümler nadiren görülüyor.

Hayvanların neden kıyıya vurdukları hala bilinmiyor.

Balinaların kötü hava nedeniyle ya da yırtıcılardan kaçarken yönlerini kaybetmiş ya da hastalığa yakalanmış olabilecekleri belirtiliyor.