Eski ABD Başkanı George H.W. Bush yaşamını yitirdi

Telif hakkı Reuters Image caption George H.W. Bush 2012'de

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush 94 yaşında hayatını kaybetti. Bush'un ölümünü, bir diğer eski ABD Başkanı olan oğlu George W. Bush duyurdu.

1989 - 1993 yılında ABD'nin 41. başkanlığını yapan Bush yerel saatle Cuma akşamı 22:10'da yaşamını yitirdi.

Soğuk Savaş'ın sonlandığı ve Saddam Hüseyin'e karşı Birinci Irak Savaşı'nın yürütüldüğü yıllarda başkanlık yapan Bush'un sağlığı son yıllarda kötüleşiyordu.

Telif hakkı AFP Image caption Bush ABD Başkanı olduğu dönemde

Bush'un eşi Barbara Bush da yedi ay önce hayatını kaybetmişti.

Bush'un hayatı

Bush iki dönem boyunca Ronald Reagan'ın yardımcılığını yaptıktan sonra ABD Başkanlığı'na seçilmiş, 1836'dan beri yardımcılıktan başkanlığa geçebilen ilk kişi olmuştu.

Cumhuriyetçi Bush, yeni vergi getirmeyeceği sözüyle iktidara geldikten sonra bazı vergileri artırması nedeniyle oy kaybetmiş ve 1992'deki seçimde Demokrat aday Bill Clinton tarafından yenilmişti.

Siyasi kariyeri

1966: Temsilciler Meclisi'ne seçildi

1971: Nixon tarafından BM Büyükelçisi olarak atandı

1974: Pekin'de yeni kurulan misyonun başına geçti

1976: Ford tarafından CIA Direktörlüğü'ne getirildi

1981-89: Ronald Reagan'ın başkan yardımcısı

1989-93: ABD Başkanı

Pearl Harbor'un ardından gönüllü olarak orduya katılan Bush, havacı birliğine girmiş, 18 yaşında ABD'nin en genç savaş pilotlarından biri olmuştu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı savaş uçağı Japonlar tarafından denize düşürülmüş, şans eseri tam yanında su yüzeyine çıkan bir denizaltı tarafından kurtarılmıştı.

Telif hakkı US Navy Image caption Bush'un denizaltı tarafından kurtulma anı kameraya kaydedilmişti

Savaşın ardından ordudan ayrılan Bush, 18 yaşındaki Barbara Pierce ile evlenmiş, çiftin 73 yıllık evliliğinden altı çocuğu olmuştu. Bu çocuklardan beşi bugün hâlâ hayatta. Bush'un 17 torunu, 8 torun çocuğu ve iki de kardeşi bulunuyor.