Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018
- 1 Aralık 2018
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Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.
Tüm fotoğrafların telif hakları, altlarında belirtilen ajansa aittir.