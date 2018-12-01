Erdoğan Putin ile görüştü: İdlib üzerine yeni bir toplantı yapılmalı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Basına kapalı görüşmenin ardından G20'yi takip eden gazetecilere konuşan Erdoğan, Putin ile "hayati konuları" görüştüklerini söyledi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmasızlık anlaşması hakkında yeni bir toplantı yapmayı doğru bulduğunu söyleyen Erdoğan, İstanbul'daki dörtlü zirveyi hatırlatarak "Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum" dedi.

İki ülkeden heyetlerin de paralel toplantılar yaptığını belirten Erdoğan, Putin ile görüştüğü konular arasında Türk Akımı boru hattının da bulunduğunu aktardı.

Türkiye ve Rusya, Suriye'nin kuzeyinde silahlı muhalifler ve cihatçıların kontrolünde bulunan İdlib'de çatışma yaşanmaması için bir anlaşma imzalamıştı.

Fakat bölgede çatışmalar tam anlamıyla sonlamış değil.

Türkiye'nin İdlib içinde, Rusya'nın ise İdlib'in dışında gözlem noktaları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.