İsrail polisi Netanyahu'nun rüşvetle soruşturulması yönünde tavsiye verdi

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İsrail polisi, yürüttükleri soruşturma kapsamında ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanması için yeterli sayıda delile ulaştıklarını aktardı.

Netanyahu'nun Bezeq Telecom adlı telekomünikasyon şirketine, şirketin haber sitesi Walla'da kendisi ve eşi hakkında olumlu haberlerin yapılması için birtakım iltimaslarda bulunduğu iddia ediliyor.

Netanyahu ise suçlamaları reddediyor.

Bu İsrailli siyasiye karşı açılan üçüncü rüşvet davası.

Netanyahu, suçlu bulunması halinde dört dönemdir sürdürdüğü başbakanlığının en büyük zorluklardan biriyle yüz yüze kalmış olacak.

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın geçenlerde kabineden ve partisinden istifa etmesi üzerine Netanyahu parlamentodaki çoğunluğu bir koltuk ile sürdürmek zorunda kalmıştı.

Bu durum üzerine bazı parlamenterler erken seçim çağrısı yaptı.

İstifa çağrıları

Polis, yürüttüğü soruşturma kapsamında Bezeq Telecom şirketinin büyük sermayedarı ve şirketin diğer yetkililerine yönelik rüşvet suçlamasının yöneltilmesi için de yeterli sayıda delile ulaştıklarını söyledi.

Netanyahu'ya karşı polisin tavsiyesi paralelinde suçlamaların yöneltilip yöneltilmemesi kararı ise İsrail başsavcısının elinde. İsrail başsavcısı, Netanyahu'ya karşı yöneltilen diğer iki dosyada kapsamında da henüz bir karar vermiş değil.

Muhalefetin başında bulunan İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğine yönelik çağrısını yineledi.

Netanyahu ise bu suçlamaların siyasi düşmanları tarafından kurgulanan bir komplo olduğunu dile getiriyor.

Bir soruşturmada Netanyahu'nun Yediot Aharonot gazetesinin kendisi hakkında olumlu haberler yapması karşılığında gazetenin rakibinin satışlarını engelleyecek yasalar çıkarmayı vaat ettiği öne sürülüyor.

Diğer soruşturmada ise Netanyahu ve ailesinin finansal ve kişisel yardımları kapsamında 270 bin dolar niteliğinde lüks hediye aldığı iddia ediliyor.