Çin hükümeti 'adaba aykırı' gösterişli düğünleri yasaklayacak

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Çin hükümeti, ülkede gösterişli düğünler yapılmasını ve gelin adaylarının ailelerine yüksek miktarlarda başlık parası verilmesini önlemeye yönelik yasal düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Sivil İşler Bakanlığı yetkilisi Yang Zongtao, geleneksel Çin kültürü ve sosyalist değerlere aykırı görülen uygulamaları sona erdireceklerini söyledi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, yapılacak düzenlemelerle "negatif sosyal eğilimler ve yanlış değerlerle" mücadelenin amaçlandığını, düğünlerin sadeleştirilip geleneksel Çin kültürünü yansıtmasının hedeflendiğini duyurdu.

Düğünlere getirilecek kurallar ve hediyelere yönelik sınırlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi.

Başlık paraları arttı

2014'teki nüfus sayımına göre Çin'de erkeklerin sayısı kadınlardan 33 milyon daha fazla. Bir süre önce son verilen tek çocuk politikası ve ailelerin erkek çocuk tercih etmesi özellikle kırsal kesimde gelinlerin ailelerine ödenen başlık paralarının aşırı miktarda artmasına neden oldu.

Bazı bölgelerde, damadın ailesinden başlık parası için yüksek miktarda paranın yanı sıra altın takı, ev ve araba isteniyor.

Örneğin Hubei eyaletine bağlı Da'anliu köyünde bir armut üreticisi yılda ortalama 20 bin yuan (yaklaşık 2 bin 800 dolar) kazanıyor. Ancak köyde başlık parası 30 bin dolar civarında.

Ağustos'ta getirilen bir düzenlemeyle 20 bin Yuan'dan fazla başlık parası ödeyenlerin insan kaçakçılığından yargılanmaları kararlaştırıldı.

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Henan eyaletinin Taiqian kasabasında ailelerin çok fazla para harcaması nedeniyle düğünlere çağrılabilecek davetli sayısı 200 kişiyle (10 masa) sınırlandırıldı. Gelin ve damada araba ve ev hediye edilmesi ve ailelerin düğün için kredi alması yasaklandı. Kasabada hediye miktarına 8 bin 600 dolarlık tavan getirildi.

Düğün fotoğrafçılığı milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştü

Çin'de son yıllarda hızla yayılan ve sosyal medyada büyük ilgi gören düğün fotoğrafları için aileler binlerce dolar harcıyor.

Düğün fotoğrafçılığı sektörü milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bazı zengin ailelerin sıra dışı düğün fotoğrafları için yüz binlerce dolara varan harcamalar yaptıkları belirtiliyor.

Halkın yüzde 90'ının pasaportunun olmadığı ülkede fotoğraf çekimi için yurt dışına gidemeyen çiftler photoshop'lu fotoğrafları tercih ediyor.

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Gelinin tacize uğradığı düğün şakaları

Ülkede düğünden önce gelin ve damada yapılan geleneksel şakalar da sosyal medyanın etkisiyle boyut değiştirdi. Sosyal medyada zaman zaman çiftlerin fiziksel saldırıya uğradığı ve gelinlerin cinsel tacize maruz kaldığı görüntüler yayımlanıyor.

Bazı bölgelerde damat düğünden önce elleri ve ayakları bağlanarak dövülüyor. Geçen hafta, dövülmemek için kaçan bir damada araba çarpmıştı.

Bundan bir hafta önce de damadın gelinin evine baltayla saldırması sonucu gelin dahil bazı kişiler cam kırıklarıyla yaralanmıştı.