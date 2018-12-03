Tinder'da şansını artırmak için doğum tarihini değiştirmek isteyen Hollandalı'ya mahkemeden ret

Telif hakkı EPA Image caption Emile Ratelband

Hollanda'nın Arnhem kentinde mahkeme, "çöpçatanlık sitesi Tinder'da ve iş görüşmelerinde şansını azalttığı" gerekçesiyle yaşını küçültmek isteyen 69 yaşındaki Emile Ratelband'ın talebini reddetti.

Emile Ratelband, 11 Mart 1949 olan doğum tarihini, 11 Mart 1969 olarak değiştirerek, kağıt üzerinde 20 yaş birden gençleşmek istiyordu.

Arnhem Belediyesi'nin bu talebi geri çevirmesi üzerine mahkemeye başvuran Ratelband, yargıdan da istediği desteği göremedi.

Mahkeme, yaş küçültme talebini reddederken, yasaların böyle bir değişikliğe izin vermediğini açıkladı.

Ratelband'ın avukatı ise yaşın da kişinin adı ve cinsiyeti gibi kimliğinin bir parçası olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

'45 yaşında bir vücuda sahibim, genç bir tanrıyım'

Arnhem Mahkemesi, bu görüşe katılmakla birlikte, doğum tarihinin 20 yaş birden küçültülmesinin, uygulamada ciddi sorunlara yol açacağını vurguladı.

Mahkemeye göre, yaş değişikliği; emeklilik ödeneği hakkı, oy kullanma, evlilik ve yaşlıların motorlu araç kullanımı ile ilgili zorunlu yaş onayı gibi hak ve sorumluluklar açısından sorun yaratabilir.

Mahkeme, Ratelband'ın, yapılacak değişiklikle "yaş ayrımcılığından kurtulacağı" yönündeki görüşünü de dikkate almadı.

Yargıç, yaş ayrımcılığı ile mücadele için daha farklı yöntemler bulunduğuna işaret etti.

Doktorlara göre "45 yaşında bir vücuda sahip olduğunu" savunan ve kendisini "genç bir tanrı" olarak tanımlayan Emile Ratelband, mahkemenin kararından memnun değil.

Emile Ratelband, kararı temyiz etmek için çok sayıda gerekçe bulunduğunu öne sürdü.

Ratelband, en kısa sürede avukatı ile görüşerek temyiz başvurusu yapacağını söyledi.

Yaşını 20 yıl küçültmek istedi, mahkemeye başvurdu