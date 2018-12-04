Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da: Ziyaretimle birlikte yeni bir safhaya geçiyoruz

Telif hakkı EPA Image caption Basın toplantısı öncesinde Erdoğan'a "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 zirvesi için gittiği Latin Amerika seyahatini Venezuela ziyaretiyle sonlandırdı. Erdoğan, başkent Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Bu, bir Türkiye cumhurbaşkanı tarafından Venezuela'ya yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Erdoğan ve Maduro, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından Miraflores Sarayı'nda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "İlişkilerimizde son iki yılda yakalanan büyük ivmeyi muhafaza etmekte ve ilişkilerimizi daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel her alanda bu ilişkilerimizi geliştirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Bugünkü ziyaretimle birlikte artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum" dedi.

Erdoğan, iki ülke arasında 2017'de 154 milyon dolar olan ticaret hacminin bu yılın ilk dokuz ayında 1 milyar doları aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Venezuela'da Fethullah Gülen Yapılanması'na ait olduğunu söylediği iki okulun da Maarif Vakfı'na devredildiğini aktardı.

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Görüşmenin ardından iki liderin de katılımıyla bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

İlgili bakanlar tarafından imzalanan 10 anlaşma deniz taşımacılığı, eğitim, çifte vergilendirmenin önlenmesi ve madencilik gibi bir alanda işbirliği öngörüyor.

Liderler, ikili görüşme öncesinde yine başkent Caracas'ta Türkiye-Venezuela İş Forumu'nun açışışına katıldı.

Maduro, burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Maduro, "Türkiye, olağanüstü geçmişi, çalışma azmi, çabalarıyla insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülkedir. Türkiye ve Venezuela olarak bir araya geldik. Bugün 4,5 milyar avrodan fazla yatırım potansiyeline sahip bu başarılı iş forumuna ev sahipliği yapıyoruz. Türk iş adamlarına, İstanbul'da da dediğim gibi 'Venezuela'nın kapıları sizlerin yatırımına sonuna kadar açıktır, gelin, inşa edin, yatırım yapın' diyorum" dedi.