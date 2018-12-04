CIA Başkanı Haspel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Senato'ya bilgilendirme yapacak

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CIA Başkanı Gina Haspel'in bugün ABD Senatosu'nda düzenlenecek olan kapalı oturumda 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Geçen hafta içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis de kapalı oturumda Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi vermişti. Teyamüllerin aksine Hospel'in bu oturuma katılmaması bazı senatörlerin tepkisini çekmişti.

Haspel'in katılımını Beyaz Saray'ın engellediği yönünde çıkan haberler ise yalanlanmıştı. ,

ABD basınında yer alan haberlere göre, Haspel'in Senato Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve Ödenekler komitelerinin Cumhuriyetçi ve Demokratik liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kapalı oturumun TSİ 19:30'da başlaması planlanıyor.

Wall Street Journal gazetesi haftasonunda yayımladığı bir haberde, CIA'in yaptığı değerlendirmelerin, Kaşıkçı cinayetinin emrinin "muhtemelen" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğini gösterdiğini bildirdi.

ABD basınına göre, Pompeo ve Mattis ise geçen haftaki kapalı oturumda cinayet emrinin Prens Muhammed tarafından verildiğini gösteren kesin bir kanıt bulunmadığını söylemiş ve bu Kongre üyelerinden olay nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzeyini düşürmemelerini istemişti.