'Snapchat'te cinsel içerikli videolar satıp ayda 4 bin sterlin kazanıyorum'

Image caption Jodie Carnall kendisini "Snapchat Premium kızı" olarak tanımlıyor

BBC'nin Victoria Derbyshire adlı programı, Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu işi yapanlardan Jordie Carnall, uygulama sayesinde ayda 4 bin sterlin (yaklaşık 27 bin TL) kazandığını fakat bunun özel hayatını etkilediğini ve internette tacize uğradığını söylüyor.

26 yaşındaki Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" diyor. Kendisinden "Snapchat Premium kızı" olarak bahsediyor.

Carnall, aylık 20 ile 200 sterlin arasında değişen ücretler karşılığında Snapchat'teki abonelerine cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gönderiyor.

Snapchat bu tip içeriklerin yasak olduğunu ve fark edildiğinde silindiğini söylese de Jodie bu işi 2016'dan beri yapıyor.

Hizmetlerinin reklamını Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde yapıyor ve abonelerini onaylamadan önce hesapların gerçek insanlara ait olduğunu kontrol ettiğini söylüyor.

Fakat yaptığı iş canını sıkan yorumları da beraberinde getirmiş. İşine itiraz edenler, bu tip yorumları internet üzerinden kendisine yolluyor.

Image caption Carnall abonelerine her hafta birkaç kere içerik gönderiyor

Bu mesajlarda hakaret içeren ifadeler oluyor.

"Bana 'fahişe' gibi mesajlar atıyorlar. Ve bu beni üzüyor" diyor.

BBC'nin Victoria Derbyshire programının çekimlerinin 20. dakikasında bugüne kadar hiç konuşmadığı bir adamdan mesaj geliyor:

"Muhteşemsin, yanlış anlama ama bedenini veya fotoğraflarını satman utanç verici. Bu dünyada ahlak kalmamış maalesef."

'Striptizden mastürbasyona'

Jodie "Her gün yarım saatte bir veya saat başı böyle mesajlar alıyorum" diyor ve ekliyor:

"Bugün arkadaşım 'Çekimler nasıl geçti?' diye soracak ve ağlamaya başlayacağım.

"Ama ofisteki işimde çok mutsuzdum ve parayı çok seviyorum."

Artık Snapchat hesabının tam zamanlı bir iş haline geldiğini, 40 civarındaki abonesinin ekstra materyal talep ettiğini söylüyor.

İçerikler striptizden mastürbasyon yaptığı videolara kadar değişebiliyor.

Avukatlar, 18 yaşın altındaki kişilere gönderilmedikçe ve daha ahlaksız materyaller içermedikçe böylesi içerikleri satmanın hiçbir yasayı çiğnemediğini söylüyor.

Snapchat: Pornografik içeriklerin reklamına ya da dağıtılmasına izin vermiyoruz

Victoria Derbyshire programının, Snapchat'te cinsel içerikli videolar satıldığını Instagram'a göstermesinin ardından sosyal medya sitesi, sattıkları hizmetlerinin reklamını yapan insanların Premium Snapchat ile ilişkili tüm etiketlerini yasakladı.

Yazılı bir açıklama gönderen Snapchat ise "pornografik içeriklerin reklamının yapılması veya dağıtılmasına izin vermiyoruz" diyor:

"Özel olarak pornografik içerikler dağıtan hesaplar, kullanım şartlarımızı bilinçli bir şekilde ihlal etmektedir. Bunlar bildirildiğinde kaldırıyoruz."

Kırıcı yorumlar

Carnall ise Snapchat'i para kazanmak için güvenli bir ortam olarak görüyor ve müşterileriyle buluşmaya hiç ihtiyaç duymadığını söylüyor:

"Ben bir eskort değilim. Erkeklerle buluşmam için binlerce sterlin önerildi ama hepsine 'Hayır' dedim."

Fakat işinin özel hayatını etkilediğini de kabul ediyor: Aylardır erkek arkadaşı yok ve erkeklerin kendisini yargıladığını söylüyor.

"Onlara mesleğimden bahsettikten sonra benimle birlikte olmak istiyorlar. Veya istiyorlar ama benden faydalanmak için" diyor.

İşinin uzun dönemli etkilerinin ailesini de endişelendirdiğini söylüyor.

Carnall, kendisine ayda 200 sterlin ödeyen müşterilerinin içerikleri telefonlarına kaydetmesine izin veriyor. Böylece o materyalleri kontrol etme imkanı ortadan kalkıyor.

'Kariyer imkanları kapandı'

Revenge Porn Helpline'ın (İntikam Pornosu Yardım Hattı) kurucusu Laura Higgins, daha fazla korumaya ihtiyaç olduğu görüşünde.

Carnall gibi insanların derneklerini düzenli olarak aradığını söyleyen Higgins, bu kişilerin şantaja maruz bırakılabildiğini veya internette sattıkları videoların tekrar ortaya çıkması nedeniyle gelecekteki kariyer imkanlarının kapandığını söylüyor.

Bu tip videoların cinsel şantaj için de kullanıldığını, dolandırıcıların bu videoları kendileri çekmiş gibi erkeklere gönderip, karşılığında onların da videolarını alıp sonrasında onlara şantaj yaptıklarını söylüyor.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ise "Çevrimiçi platformların sundukları hizmetlerin, kullanıcıların yaşına uygun olmasını bekleriz" diyor ve ekliyor:

"Teknoloji şirketleri, çocuk vakıfları ve diğer paydaşlarla birlikte çalışarak İngiltere'yi dünyanın çevrimiçi olmak için en güvenli ülkesi haline getirecek yeni yasalar geliştiriyoruz."

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Carnall, istediği müddetçe materyallerini Snapchat'te satmaya devam edeceğini söylüyor.

Ona göre kazandığı para buna değiyor. Önceki işinde bunun dörtte birini kazanıyordu ve karnını doyurmakta zorlanıyordu.

Bu sayede esnek bir hayat tarzının da olabildiğini söylüyor.

Fakat işin olumsuz yanlarını da saklamıyor:

"Gördüğünüz tek ilgi cinsel yorumlar olduğunda bir kadın olarak değersiz hissedebiliyorsunuz.

"Bana yalnızca 'Memelerini göster' veya 'İç çamaşırını görmek istiyorum, hemen!' gibi mesajlar geliyor.

"Bazen ağlıyorum. Bu çok üzücü, çünkü güzel bir ilgi görmüyorum."