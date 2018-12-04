Telif hakkı PA Image caption Avam Kamarası Başkanı John Bercow, oylamanın sonucunu açıklıyor

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, hükümetin ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmayla ilgili yasal tavsiye konusunda Parlamento'yu küçümsediğine hükmetti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu konuda verdiği önerge, 293'e karşı 311 oyla kabul edildi. Hükümet oylama sonrası yasal tavsiyeyi açıklayacağını duyurdu.

İşçi Partisi geçen ay Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Geoffrey Cox'un Brexit anlaşması ile ilgili yasal tavsiyeyi kamuoyuna açıklamasını istemişti.

Geoffrey Cox ise Pazartesi günü Avam Kamarası'mnda yaptığı konuşmada, ülkenin ulusal çıkarını korumasının görevi olduğunu söylemişti.

Cox, yasal tavsiyenin tamamını açıklamasının İngiltere'nin ulusal çıkarına zarar vereceğini savunmuştu.

Salı günü Avam Kamarası'nda daha önce yapılan oylamada da, İngiliz hükümetinin, Brexit anlaşmasına yönelik yasal tavsiye ile ilgili kararın Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesi'ne bırakılmasını öngören düzenlemesi 307'ye karşı 311 oyla reddedildi.

Eğer oylama hükümetin istediği gibi sonuçlansaydı, Komite yasal tavsiyenin açıklanıp açıklanmaması konusunda görüş bildirecek, bu da haftalar sürebilecekti.

Avam Kamarası, 11 Aralık Salı günü İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasını oylayacak.

Mevcut koşullarda, Parlamento'nun anlaşmaya onay vermesi çok zor görünüyor.