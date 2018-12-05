NATO: Rusya nükleer füze anlaşmasını ihlâl ediyor

Telif hakkı EPA Image caption Rusya anlaşmayı ihlâl ettiği iddiasını reddediyor

NATO Rusya'yı resmi olarak, karadan fırlatılan orta menzilli füzelerin Avrupa'da konuşlanmasını yasaklayan 1987 Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlâl etmekle suçladı.

NATO Dışişleri Bakanları düzenledikleri toplantının ardından yaptıkları yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamalarını desteklediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'nun açıklamasının ardından Rusya'ya anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini açıkladı.

ABD, Rusya'nın faaliyetlerinden ötürü anlaşmadan çekilme tehdidi savurmuştu.

Rusya ise anlaşma şartlarını ihlâl ettikleri suçlamasını reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın "anlaşma hükümlerini katı bir şekilde uyguladığını ve Amerikan tarafının bunu çok iyi bildiğini" söyledi.

Anlaşma, 500-5000 kilometre menzilindeki karadan fırlatılan balistik füzeleri yasaklıyor.

NATO'nun açıklamasında, "NATO Rusya'nın 9M729 isimli bir füze sistemi geliştirdiği ve konuşlandırdığı, INF anlaşmasını ihlâl ettiği ve bunun da Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturduğu sonucuna varmıştır" denildi.

Açıklamada, "ABD'nin Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlâl ettiği bulgusunu güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

NATO, Rusya'ya anlaşma hükümlerine uyma çağrısında bulundu.

Rusya'nın anlaşma ihlâli ile suçlanmasına yol açan füze sisteminin, Moskova'nın NATO ülkelerine çok kısa bir süre içinde nükleer füze saldırısı düzenleyebilmesinin yolunu açacağı belirtiliyor.