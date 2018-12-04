Fransa'nın başkenti Paris'te Cumartesi günü, akaryakıt vergisi zamlarının protesto edildiği çatışmalarda çekildiği belirtilen görüntüler, tepki çekti.
Görüntülerde, polis kimliği belirsiz bir kişiyi dövüyor.
Fransız gazeteci Nicolas Grégoire'nin Twitter'da yayımladığı video, sosyal medyada hızla yayıldı.
Grégoire, görüntüleri bir kaynağından aldığını söylüyor.
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