Başta Türkiye olmak üzere, Suriye, Mısır ve Yunanistan dahil eski Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında çok sevilen Karagöz-Hacivat gölge oyunları UNESCO tarafından tehdit altındaki kültürel miras listesine alındı. Bu karara en çok sevinenlerden biri Şam'ın son Karagöz oynatıcısı Şadi el Hallak oldu.