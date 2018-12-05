Başta Türkiye olmak üzere, Suriye, Mısır ve Yunanistan dahil eski Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında çok sevilen Karagöz-Hacivat gölge oyunları UNESCO tarafından tehdit altındaki kültürel miras listesine alındı. Bu karara en çok sevinenlerden biri Şam'ın son Karagöz oynatıcısı Şadi el Hallak oldu.
Şam'ın son Karagöz oynatıcısı
- 5 Aralık 2018
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