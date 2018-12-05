İngiltere'de ırkçı saldırıya maruz kalan Suriyeli mülteci çocuk başka yere taşınacak

Telif hakkı Other

İngiltere'nin Huddersfield şehrinde uğradığı ırkçı saldırı videoyla kayıt altına alınan 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk ve ailesi, toplanan yardım paralarıyla başka bir yere taşınacak.

Ailenin avukatı Tasnime Akunjee tarafından yapılan açıklamada Suriyeli çocuk ve ailesi için toplanan 158 bin sterlinin bir kısmının ailenin İngiltere'de aynı bölgede başka bir yere taşınmasında kullanılacağı aktarıldı.

Geri kalan paranın ise başka mültecilere yardım edilmesi ya da mülteciler için yeni bir hayır kurumunun kurulması için oluşturulacağı belirtildi.

Huddersfield'deki Almondbury Okulu'nda 25 Ekim'de çekilen görüntülerde 15 yaşındaki Suriyeli gencin öğle yemeği tatili sırasında önce yere yatırıldığı, ardından yüzüne su döküldüğü görülüyor.

Emniyet olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "ırkçı bir saldırı iddiasının" araştırıldığını söylemişti. İsmi açıklanmayan ve saldırıyla suçlanan gencin mahkemeye çıkarılmayı beklediği de kaydedildi.

Suriyeli çocuğun kız kardeşinin de benzer bir saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Huddersfield'deki Suriyeli çocuğun kızkardeşi de saldırıya uğradı

2018'in en hızlı paylaşılan kampanyalarından

Online kampanyanın düzenlendiği GoFundMe internet sitesi, kampanyanın 2018'in en hızlı büyüyen ve en çok paylaşılan kampanyalarından biri olduğunu söyledi.

Kampanyaya 50 ülkeden katkıda bulunuldu.

Kampanyanın organizatörü Mohammed Tahir, herkese teşekkür ederek kampanyanın ailenin hayatını değiştireceğini vurguladı.

Guardian gazetesi, Suriyeli gencin ve ailesinin, iki yıl önce Birleşmiş Milletler yardımıyla İngiltere'de yaşamaya başladığını aktarmıştı.

Gazete, ailenin akrabalarının Beşar Esad yönetimi altında işkenceye uğradıktan ve öldürüldükten sonra bu kararın alındığını yazmıştı

Huddersfield Examiner gazetesine konuşan bir kişi, gencin ve kız kardeşinin sürekli olarak kötü muameleye maruz kalması sebebiyle ailenin yeniden taşınmayı düşündüğünü söylemişti.