Avrupa'da İtalyan mafyasına yönelik eş zamanlı operasyonlar

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İtalya'da Sicilya merkezli Cosa Nostra mafyasına yönelik gözaltıları takiben, ülkenin en büyük mafya oluşumu 'Ndrngheta'ya yönelik olarak da uluslararası operasyonlar başlatıldı.

Hollanda, Almanya ve Belçika'da İtalyan mafyasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.

Hollanda'da birçok kentte aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve mal varlıklarına el konduğu belirtiliyor.

Polis, operasyonlara ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapmadı. İtalya'daki Calabria merkezli mafya örgütü 'Ndrangheta'ya yönelik operasyonlar Belçika ve Almanya'da eş zamanlı olarak devam ediyor.

'Pollino' kod adlı operasyon, 2016 yılında Avrupa çapında başlatılan bir araştırmaya dayanıyor ve Avrupa'daki yargı işbirliğinden sorumlu Eurojust tarafından koordine ediliyor.

İtalya'nın en büyük mafya örgütü

Operasyonları Hollanda Televizyonu'na (NOS) değerlendiren gazeteci Marc Hamer'a göre, Sicilya merkezli Cosa Nostra'ya karşı üstünlük kuran Ndrangetha, İtalya'nın en büyük mafya örgütü haline geldi.

Örgüt, 2017 yılında lideri ve aynı zamanda Avrupa'nın en fazla aranan suçlusu Santo Vottari'nin tutuklanmasıyla önemli bir darbe aldı.

Mafya babası Vottari, 2008 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde işlenen cinayete karıştığı gerekçesiyle de aranıyordu. İki mafya örgütü arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Duisburg'daki bir pizzacı dükkanın önünde altı İtalyan vatandaşı vurularak öldürülmüştü.

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Örgüt, Hollanda'da geniş bir faaliyet alanına sahip. Hamer'in verdiği bilgiye göre, Ndrangetha, Hollanda'da çiçek endüstrisi aracılığıyla uyuşturucu ticareti ile uğraşyor. Mafya, çiçekçiler vasıtasıyla "çok ince bir dağıtım ağına" sahip.

Avrupa'daki kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olan mafya örgütü, otel ve yiyecek - içecek sektöründeki yatırımları sayesinde kara para aklıyor.

Hollanda, İtalyan mafyası için önemli bir sığınak. 1992 - 2014 yılları arasında ülkelerinde aranan 55 mafya üyesinin Hollanda'da yaşadığı ortaya çıktı.

'Mafya babalarından' birinin, ailesiyle birlikte Hollanda'nın Flevoland eyaletindeki bir tatil parkında kaldığı belirlenmişti.