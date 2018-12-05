Kaliningrad havalimanına Alman filozof Kant'ın isminin önerilmesine tepki

Telif hakkı Getty Images Image caption Kant'ın Kaliningrad'daki heykeline boya atıldı.

Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki havalimanına yeni bir isim verilmesi için yapılan oylamada, Alman filozof Immanuel Kant'ın da adının yer almasına halk ve askerden tepki geldi.

Rusya'daki 47 havalimanına yeni isim verilmesi için internet üzerinden oylama yapılıyor. Kaliningrad'daki Khrabrovo Havalimanı da bunlardan biri.

Oylamada Kant'ın isminin de yer almasına, Rus donanmasında görevli Koramiral İgor Mukhametshin tepki gösterdi.

Donanmada askerlere yaptığı konuşmada Kant'a "hain" diyen Baltık Filosu koramirali Mukhametsin, "anavatanına ihanet eden Kant"ın yerine, İkinci Dünya Savaşı'nda şehirde Almanlara karşı savaşan Mareşal Alexander Vasilevsky'ye oy verilmesini istedi.

Koramiralin konuşması öncesinde, Kaliningradlılar da şehirdeki Kant heykeline, anıt mezara ve eskiden evinin bulunduğu yerdeki levhaya saldırdı.

Saldırganlar üç yere de "Alman Kant'ın adı havalimanımızı lekeleyemez" yazılı el ilanları bıraktı.

Bu şehirde 1804'te hayatını kaybeden Alman filozofun, Rus İmparatorluğu'na karşı düşmanca bir tavrı olduğuna dair bir kanıt yok.

Kaliningrad'ın Rusya ile kara bağlantısı bulunmuyor

1 Aralık'ta sonlanan oylamayı iki ismi de açık farkla geçen "İmparatoriçe Elizabeth" kazandı.

İsmi havalimanına verilecek olan İmparatoriçe Elizabeth, 1758'de Königsberg'i kuşatarak Almanlardan almıştı. Şehirdeki Rus kontrolü 5 yıl sürdü.

1945'e kadar Almanların elinde olan şehir, uzun süren çatışmalar sonrası Sovyet Rusya'nın kontrolüne geçti ve Bolşevik Mikhail Kalinin'in adını aldı.

1947'de şehrin çoğunluğunu oluşturulan Alman nüfus sınırdışı edildi.

Rus toprağı olan ancak Rusya ile arasında kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad, Prusya Devleti'nin kontrolündeyken Königsberg olarak adlandırılıyordu.