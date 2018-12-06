Miss Universe güzellik yarışmasının favorisi trans yarışmacı Angela Ponce

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17 Aralık'ta Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan Miss Universe güzellik yarışmasında iki trans kadın da yarışacak.

O iki yarışmacıdan biri olan ve İspanya adına yarışmaya katılacak olan 27 yaşındaki Angela Ponce'un ismi, yarışma ile ilgili bahislerde adı favoriler arasında geçiyor.

İspanya'nın muhafazakar bölgelerinden Sevilla doğumlu olan Ponce, tacı kazanmanın kendisi ile birlikte "insan hakları adına da bir zafer" olacağını söyledi.

Time dergisine konuşan 27 yaşındaki Ponce, "Trans kadınlar çok uzun zaman yargılandı ve görmezden gelindi. Eğer tacı bana verirlerde bu, trans kadınların da trans olmayan kadınlar kadar kadar kadın olduğunu ortaya koyacak" dedi.

16 yaşında hormon tedavisine başlayan ve 24 yaşında vajinoplasti ameliyatı olan Angela Ponce, Haziran ayında İspanya güzeli seçilerek Miss Universe'e katılma hakkı kazandı.

Ancak bu başarı sonrası İspanyol güzelin ismi bir tartışma ile de gündeme geldi.

Kolombiya adına Miss Universe'e katılacak olan Valeria Morales, bu yarışmanın "kadın doğanlar için" olduğu çıkışı ile Ponce ile karşı karşıya geldi.

'Kadın olmanın tek anahtarı kadın gibi hissetmek'

Morales tepkilerin ardından yaptığı açıklamayla, "Eğer Miss Universe kabul ediyorsa, ben de tüm kalbim ve saygımla hakettiği hoşgörüyü göstereceğim" dedi.

Yakın bir zamanda New York Times gazetesine konuşan Ponce, "Dünyada penisleri olan kadınlar ve vajinaları olan erkekler bulunuyor. Kadın olmanın tek anahtarı kadın gibi hissetmek" diyor.

Kendini hak savunucusu olarak da tanımlayan Angela Ponce, yarışma ile ilgili gelişmeleri 376 bin Instagram takipçisi ile de paylaşıyor.