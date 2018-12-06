Huawei'nin Mali İşler Başkanı Kanada'da gözaltına alındı

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Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, Kanada'da gözaltına alındı.

Meng'in Huawei'nin İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına alındığı açıklanan Meng'in ABD'ye gönderilebileceği söyleniyor.

Çin'in Kanada Büyükelçiliği kararı kınadı ve Meng'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Asya borsaları etkilendi

Gözaltı haberi, küresel piyasaları olumsuz etkiledi, Asya borsaları güne kayıplarla başladı.

Kriz, ABD ile Çin ilişkileri açısından hassas bir dönemde meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Jinping, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G-20 zirvesinde, karşılıklı olarak gümrük vergilerinin artırıldığı ticaret savaşında 90 günlük "ateşkes" ilan etmişti.

Bu süre içinde müzakereler yapılması öngörülüyordu. Meng'in gözaltına alınmasının süreci riske sokabileceği öne sürülüyor.

Yarın mahkemeye çıkacak

Kanada Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındığı belirtilen Meng'in yarın ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı belirtildi.

Meng'in ABD'ye gönderilmesi halinde New York'ta yargılanacağı söyleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Huawei hakkında Nisan'da soruşturma başlatmıştı.

Bazı Kongre üyeleri, Apple'ı geçerek Samsung'un ardından dünyanın ikinci en büyük cep telefonu üreticisi olan Huawei'yi, ABD'nin ulusal çıkarlarına tehdit olarak görüyor.

Bu Kongre üyeleri, Çin hükümetinin Huawei'nin teknolojisini casusluk için kullanabileceğini öne sürüyor.