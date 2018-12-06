Sarı Yelekler protestoları: Macron hükümeti tartışmalı zammı iptal etti

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Fransa'da 3 haftadır devam eden ve Sarı Yelekler olarak adlandırılan protesto dalgasına neden olan benzin zamları ile ilgili Macron hükümeti artışı iptal ettiğini duyurdu ve diyalog çağrısı yaptı.

Salı günü zamların altı ay erteleneceğini söyleyen Başbakan Edouard Philippe, Çarşamba günü zammın iptal edildiği açıklamasını yaptı.

Akaryakıt fiyatları nedeniyle başlayan ve daha kapsamlı bir tepki hareketine dönüşen Sarı Yelekler protestolarıyla ilişkili 4 can kaybı yaşandı.

Başbakan Philippe, parlamentonun alt kanadına hitaben yaptığı konuşmada, "Hükümet diyaloğa açıktır ve bu niyetini, vergi artışını 2019 bütçesinden çıkararak göstermektedir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliği ile mücadele ve bütçe açığının azaltılması için bu adımın gerekli olduğunu savunuyordu.

Bu adıma karşın Sarı Yelekler grubu unsurları, Cumartesi günü için yeni protesto çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise "sorumlu göstericilerden" yapılan Paris çağrısına uymamalarını istedi.

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Macron'a destek yüzde 23'lere düştü

Ülke geneline yayılan ve Macron hükümetine tepki hareketine dönüşen protesto dalgasına Fransız çiftçi sendikası da katılıyor.

Sendika, üyelerinin gelecek hafta her gün gösteri yapacağını duyurdu.

Ülke genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında, halkın yüzde 72 oranında protestolara destek verdiğini ortaya koyuyor.

Halk bazında desteği yüzde 23 oranına düşen Macron ise Pazar günü Arjantin'deki G20 zirvesinden dönüşünden bu yana konu ile ilgili açıklama yapmış değil.

Sarı Yelekliler hareketi, Fransız sürücüler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ve diğer yakıt türlerine göre daha az vergi alınan dizel yakıttaki vergi artışına karşı başladı.

Hareket, eylemciler Fransız yasalarına göre tüm araçlarda taşınması gereken fosforlu yelekleri giydikleri için Sarı Yelekliler adını aldı.