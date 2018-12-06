Elon Musk'ın kurucusu olduğu Space X şirketinin yaptığı Falcon 9 roketi, uluslararası uzay istasyonuna malzeme götürdüğü uçuşun dönüşünde suya inmek zorunda kaldı. Akıllı roket, yaşanan bir sorun nedeniyle güvenli bir iniş yapamayacağını fark edince, hemen yakındaki suya inmeyi tercih etti.
Space X'in akıllı roketi denize inmeye karar verdi
- 6 Aralık 2018
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