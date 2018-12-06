Space X'in akıllı roketi denize inmeye karar verdi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Space X şirketinin yaptığı Falcon 9 roketi, uluslararası uzay istasyonuna malzeme götürdüğü uçuşun dönüşünde suya inmek zorunda kaldı. Akıllı roket, yaşanan bir sorun nedeniyle güvenli bir iniş yapamayacağını fark edince, hemen yakındaki suya inmeyi tercih etti.