Telif hakkı Reuters Image caption Trump, Obama, Clinton ve Carter

ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un cenaze töreni, ABD'nin başkanlık koltuğuna oturmuş dört liderini aynı sırada bir araya getirdi.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Ulusal Katedral'de dün düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton ve Jimmy Carter en ön sırada oturdu.

Toplamda 22 yıl Beyaz Saray'da yaşayan bu kişiler nadiren bir arada görülüyor.

Daha sonra ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un oğlu, George W. Bush'un da aralarına katılmasıyla, tahta sıradaki başkan sayısı beşe çıktı.

Ancak Donald Trump ve diğer konuklar arasındaki merhabalaşma gergindi.

Trump ve eşi Melania Trump, törene gelen son kişiler oldu. İkili, yerlerine oturmaya hazırlanırken, yanlarında oturan Obama çiftinin ellerini sıktılar.

Michelle Obama, Trump'ın elini kibarca ancak sert bir şekilde sıktı.

Michelle Obama yakın zamanda verdiği bir röportajda Trump'ın, eşi Barack Obama'nın ABD'de doğmadığına ilişkin komplo teorisine verdiği desteği asla affetmeyeceğini söylemişti.

Trump ile başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton arasında el sıkışma olmadı.

Bu, Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından beri Clinton ile ilk karşılaşmasıydı.

First lady Melania Trump, Bill Clinton'ın elini sıktı ve Hillary Clinton'a el salladı, o da başıyla bu selamı aldı.