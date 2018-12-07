Telif hakkı AFP Image caption Aquarius kurtarma gemisi

İtalya'nın göç karşıtı, sağ-popülist hükümetinin baskılarıyla karşılaşan Aquarius gemisinin Akdeniz'deki göçmen arama-kurtarma faaliyetlerine son verildi.

SOS Mediterranee örgütüyle birlikte gemiyi, göçmenleri kurtarmak için kullanan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, "Avrupa insanları boğulmaya mahkum ederken, Aquarius operasyonlarına son vermek zorunda kaldı" denildi.

Açıklamada, "İtalyan hükümetinin başını çektiği ve diğer Avrupa devletlerinin de arka çıktığı karalama ve engelleme kampanyası" nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca iu ifadeler de yer aldı:

"Avrupa yalnızca arama-kurtarma gücü sağlamamakla kalmadı, aynı zamanda başkalarının insan hayatı kurtarma çabalarını da aktif biçimde sabote etti."

SOS Mediterranee örgütü ise Aquarius'un faaliyetleri sonlansa da "insanlar dünyanın en tehlikeli deniz göç yolunu geçmeye çalıştığı müddetçe" yardım çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Açıklamada, "İnsanlar denizde ölmeye devam ederken biz kıyıda boş boş oturmayı reddediyoruz" denildi.

Aquarius'un faaliyetine son verilmesiyle, halen Orta Akdeniz'de düzenli olarak arama-kurtarma çalışması yapan başka bir insani yardım gemisi kalmadı.

'Deniz taksisi' suçlaması

İtalya'da popülist 5 Yıldız Hareket ile aşırı sağcı Lig Partisi'nin Haziran ayında kurduğu koalisyon hükümeti, göreve gelir gelmez İtalyan limanlarını Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapamaya başlamıştı.

Koalisyon ortakları bu kuruluşları, göçmenleri Avrupa'ya taşıyan bir "deniz taksisi" hizmeti vermekle ve insan kaçakçılarına yardım etmekle suçlamıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin kararıyla Haziran ayında Aquarius gemisine liman açılmamış, 629 göçmeni taşıyan gemi günlerce denizde bekletildikten sonra İspanya tarafından kabul edilmişti.

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Panama bandıralı gemi, iddialara göre İtalyan hükümetinin Panama yönetimine baskıları sonucu geçen Eylül ayında bu ülkedeki kaydını da kaybetmişti. Aquarius yaklaşık 2 aydır Fransa'nın Marsilya limanında bekletiliyordu.

'Denizde daha fazla ölüm demek'

Sınır Tanımayan Doktorlar, yardım kuruluşlarına karşı yürütülen bu kampanya nedeniyle geminin iki aydır insani yardım faaliyetinde bulunamadığını vurguladı ve "Avrupa Birliği'nin kötü tasarlanmış göç politikalarıyla birlikte bu kampanya uluslararası hukuk ve insani yardım prensiplerinin temeline zarar verdi" dedi. MSF Genel Direktörü Nelke Manders, "Bu karanlık bir gün… Aquarius'un sonu demek, denizde daha fazla ölüm demektir" diye konuştu.

MSF'in açıklamasına göre Akdeniz'de 2018 yılı içinde 2133 kişi hayatını kaybetti. Aquarius ise Şubat 2016'dan bu yana Libya, İtalya, Malta arasındaki uluslararası sularda yaklaşık 30 bin kişiye yardım etti.