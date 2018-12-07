Telif hakkı Getty Images

Almanya'da iktidarın büyük ortağı muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bugün, partinin 18 yıldır lideri olan Başbakan Angela Merkel'in halefini belirleyecek. Hamburg'daki kongrede üç aday için CDU'nun 1000'den fazla delegesi oy kullanacak. Sonuç bugün belli olacak.

2005'ten beri Başbakan olan Merkel 29 Ekim'de, genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Merkel 3 yıl daha başbakan olarak kalmak istiyor.

Partinin genel başkanlığı için CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, iş adamı Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarışıyor.

'Almanya ve Avrupa'nın geleceği oylanıyor'

CDU'nun yeni liderinin gelecek seçimlerde partinin başbakan adayı olması bekleniyor.

Gözlemciler bugünkü oylamayı, "partinin yaklaşık 50 yıllık tarihindeki en önemli seçim" olarak niteendiriyor.

İngiliz Guardian gazetesi, oylamayla ilgili haberinde "Avrupa'nın en güçlü lideri olarak Merkel'in yerini alacak kişinin belirleneceği seçim, sadece CDU'nun değil, Almanya'nın ve tüm kıtanın gelecekteki yönünü belirleyecek" dedi.

'Mini Merkel' Kramp-Karrenbauer

6 yıl Saarland eyaletinde başbakanlık yapan ve 18 yıllık bir aktif siyaset tecrübesi bulunan Annegret Kramp-Karrenbauer başlangıçta seçimin favorisi olarak görülüyordu.

Ancak son birkaç haftada CDU'nun eski parlamento grup başkanı Friedrich Merz, adının baş harfleri nedeniyle "AKK", "Mini Merkel" ve 'Merkel'in veliaht prensesi' lakaplarıyla bilinen Annegret Kramp-Karrenbauer için ciddi bir rakip haline geldi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kramp-Karrenbauer 'mini Merkel' diye tanımlanıyor.

Bankacılık sektöründe avukatlık yaparken siyasete giren Merz, sağ popülist partilere giden milyonlarca oyu geri kazanabileceğini söylüyor.

Anketlerde Kramp-Karrenbauer önde

Parti liderliğinde Spahn'a fazla şans tanınmıyor. Deutschelandtrend'in son anketi Kramp-Karrenbauer'aın desteğinin yüzde 47 civarında olacağına işaret ediyor. Ankete katılanların yüzde 37'si Merz, yüzde 12'si de Spahn'a destek belirtti.

2015'teki mülteci krizinden sonra Merkel'in parti içi desteği önemli oranda azaldı. Birçok partili, Merkel'in ülkeye bir milyondan fazla mülteciyi kabul etmeden önce partisinin ya da meclisin onayını almamasını eleştiriyor.

Gözlemcilere göre CDU bugün bir ikilemle karşı karşıya. Parti ya Merkel'in çizgisinde kalacak ya da Almanya için Alternatif Partisi'ye (AfD) kaptırdığı oylarını geri almak için sağa kayacak.

Kramp-Karrenbauer'in Merkel'in çizgisinde kalacağı belirtiliyor. Merz ise partinin sağ kayacağını işaretlerini veriyor ve 2021'deki genel seçimlerde AfD'nin oyunu yarıyarıya azaltacağı vaadinde bulunuyor.

Kamuoyu araştırmaları, CDU'nun modernleştirilmesinde büyük etkisi olan 64 yaşındaki Merkel'in parti liderliğinden ayrılma kararının kamuoyundan da destek bulduğuna işaret ediyor.