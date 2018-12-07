Fransa'da tepki çeken görüntüler: Diz çöktürülen lise öğrencilerinin elleri arkadan bağlandı

Fransa'da Paris'in batısındaki Mantes-la-Jolie kasabasında bir okulun dışında gösteri yapan öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı.

140'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Polisinin liseli öğrencileri elleri başlarının arkasında, dizlerinin üstüne çöktürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öğrenciler hükümetin eğitim reformlarını eşitsizlik getireceği gerekçesiyle protesto ediyordu.

Le Monde gazetesi, polisin Saint-Exupery adlı okulda eylemcileri "silahlı bir grubun toplantısına katıldıkları" şüphesiyle gözaltına aldığını ve "giderek kontrolden çıkan bir duruma" müdahale etmek istediklerini yazdı.

Paris Belediye Meclisi'nin Komünist Parti'den seçilen üyesi Clémentine Autain, duvarın önünde yere diz çökmeye zorlanan öğrencilerin görüntülerinin "korkutucu, aşağılayıcı ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Europe 1 Radyosu'na konuşan Fransız eğitim sendikası üyesi Frédérique Rolet de görüntüler için "dayanılmaz" dedi.