Telif hakkı Getty Images Image caption Paris'te kent merkezinde protestocular ile "geri çekilin" anonsu yapan güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığı bildirildi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da hükümet karşıtlarından oluşan Sarı Yelekliler hareketinin ülke çapında bu hafta sonu için planlanan protestoları başladı. Başkent Paris'te polis gösterilere biber gazıyla müdahale etti. Fransa Başbakanı Édouard Philippe, kentte 481 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke çapında 90 bin, Paris'te ise 8 bine yakın güvenlik görevlisi sokaklarda. Eyfel Kulesi dahil pek çok turistik mekan kapalı.

Hükümet eylemcilerin kaygılarını dikkate alarak benzin zammını iptal ettiklerini vurgulasa da, protestocuların öfkesi dinmiyor.

Peki protestolar neden durulmuyor? Eylemciler ne diyor?

"Bunlar laf, siyasetçiler hemen eyleme geçmeli"

Telif hakkı AFP Image caption Ülke çapında 10 bine yakın göstericinin protestolara katılması bekleniyor.

Fransa'da on yıllardır görülen en büyük isyan dalgasında dördüncü haftaya girildi. Şu ana dek en az 4 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Eylemcilerin bu hafta sonu için yaptığı çağrı ise, "radikal unsurların" gösterilere sızma olasılığı olduğunu söyleyen hükümeti harekete geçirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise, protestolar öncesi "şiddete müsamaha göstermeyeceğiz" uyarısında bulundu, "radikal örgütlerin Cumhuriyet'i devirmeye çalıştığını" öne sürdü.

Ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akaryakıt zammı planına bir tepki olarak doğan protestolara, birçok yaş, meslek ve bölgeden kişi katılıyor. Protestocular onu iktidara getiren ekonomik reform sözünü tutmadığı gerekçesiyle Macron'a tepkili.

Telif hakkı EPA Image caption Hareketin yayılmasında Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformlarının rolü büyük.

BBC'ye konuşan Beauvais'de yaşayan tır şoförü Freddie Bouvier de onlardan biri. Bouvier, "Siyasetçilerden çeşitli sözler işitmekten bıktık. Fransızlar artık onlara inanmıyor" diyor:

"Akaryakıt zammının dondurulması iyi haber ama bunlar sadece laf. Biz hızla eyleme geçildiğini görmek istiyoruz."

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"Gelirim 5'te 1 azaldı"

Claude Rigolet isimli bir başka protestocu, 2000 yılından bu yana gelirinin 5'te bir azaldığından şikayetçi.

Reims kentinde yaşayan emekli Rigolet, "Her şey çok daha pahalı. Vergiler, kiralar, ısınma maliyeti, otomobiller... Tüm fiyatlar artıyor" diyor.

Aynı kentte temizliğe giderek geçimini sürdüren Natacha Perchat da bu görüşe katılıyor:

"Biz zengin değiliz. Kocam bir ulaştırma şirketi için çalışıyor. Daha ayın başındayız, şimdiden dardayız. Hükümet dar gelirlileri fena vurdu.

"Ay ortasında çocuklarımızın karnını doyurmak için hediye çeklerini kullanır olduk. Biz yaşamıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz ve bu bir skandal."

"Hükümete kukla olmadığımızı gösterdik"

45 yaşındaki Normandy sakini Delphine Notelet ise, bir bakımevinde yaşlılara destek vererek ayda 1200 euro kazanıyor.

Notelet, faturaları ödediğinde kendisine haftada 50 euro kaldığını söylüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Protestolar nedeniyle Paris'te çok sayıda dükkan kepenk indirdi.

"Macron neden bizi dinlemiyor?" diye soran Notelet şöyle devam ediyor:

"Hükümete vergi çığının yuttuğu kuklalardan ibaret olmadığımızı, birer vatandaş olduğumuzu gösterdik."

Ölüm ve yaralanma haberleri kaygı yaratsa da protestolara destek büyük.

Fransız Le Figaro gazetesinin hükümetin akar yakıt zammını iptal kararından hemen önce sonuçlarını yayımladığı bir ankete göre, katılımcıların yüzde 78'i Sarı Yeleklilerin "Fransa'nın genel çıkarı için mücadele verdiğini" düşünüyor.

Öte yandan katılanların yüzde 47'si bu protestoların barışçıl olmadığını, yüzde 59'u da kaygı duyduklarını dile getirdi.

Brüksel'de en az 50 kişi gözaltına alındı, Yusuf Özkan, Lahey/Hollanda

Telif hakkı Reuters Image caption Brüksel'de bugün düzenlenen protestolar sırasında şu ana dek 50'ye yakın kişi gözaltına alındı.

"Sarı Yelekliler" Cumartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da sokaklarda olacak. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından gösterilere binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Brüksel'de şu ana kadar şüpheli veya tehlikeli madde taşıyan en az 50 kişi gözaltına alındı. Polis, istasyonlarda eyleme giden sarı yeleklileri çevirip, üst araması yapıyor.

Fransa sınırının yakınında buluna, Batı Flaman bölgesindeki Rekkem kasabasında Sarı Yelekliler E17 otoyolunu kesti. Her iki yöne de barikatlar kuran göstericiler, araç geçişine izin vermiyor. Amsterdam'da ise, henüz durum sakin.

Akşam Belçika Başbakanı Charles Michel, 2019 akaryakıt vergilerinin iptal edilmesini önermişti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, "Aslında hepimiz Sarı Yelekliyiz" açıklaması yapmıştı.

Brüksel'de geçen hafta polisin sert müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, bu hafta "gerilla taktiği" ile mücadele kararı aldı. Belçika medyasına göre Sarı Yelekliler, polise saç spreyi tüpleri ve havai fişeklerle yaptıkları bombalar ve bilardo topları ile karşılık verecek. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, protestoculara gösterilere bebek arabaları ile gelmeleri ve Sarı Yeleklerini polis noktalarını geçtikten sonra eylem alanında giymeleri öneriliyor.