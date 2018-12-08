İtalya'da diskoda izdiham: 5'i çocuk 6 ölü

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İtalya'nın doğu kıyısındaki Ancona şehri yakınlarında bir diskotekte izdiham sonucu 5'i çocuk yaşta olmak üzere 6 kişi öldü, 12'si ağır olmak üzere onlarca yaralı var.

Ancona yakınlarındaki Corinaldo kasabasında yer alan "Lanterna Azzurra" isimli diskotekte bir rap yıldızının konseri sırasında, saat 01.00 civarında yaşanan izdihamın, göz yaşartıcı sprey kullanılmasının yol açtığı panikten kaynaklandığı iddia ediliyor.

İzdihamdan kurtulanlar, havada göz yaşartıcı sprey ya da amonyak kokusu aldıklarını ve ardından kalabalığın panikle kaçmaya çalıştığını anlattı.

Olayda hayatını kaybedenlerden 5'inin 14-16 yaşları arasında olduğu, 6'ıncı kişininse kızını konsere getiren 39 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı. Ansa ajansı, 12'si ağır olmak üzere 100'ün üzerinde yaralı olduğunu bildirdi.

Çıkıştaki korkuluklar çöktü

RaiNews haber kanalında yayınlanan video görüntülerinde, diskotekin çıkışlarından birinin önünde kalabalığın biriktiği ve bu sırada korkulukların çökmesi sonucu bir grup insanın aşağı düştüğü görülüyor.

Kanalın haberinde, ölümlerin bu korkulukların çökmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, mekanın 871 kişi kapasiteli olduğunu ancak olay anında kapasitesinin üzerinde insanın içeride bulunduğunun anlaşıldığını söyledi. İtalyan basınına göre olay sırasında mekanda yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu iddia ediliyor.

Salvini, göz yaşartıcı sprey kullanıldığı iddialarına da değinerek "Bu yitirilen 6 canın sorumlusunu; kötülükle, aptallıkla ya da hırsla bir partiyi trajediye çeviren kişileri bulmak bir görevdir" dedi.

İtalya'nın Torino kentinde de geçen yılın Haziran ayında Juventus-Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının gösterildiği San Carlo Meydanı'nda benzer şekilde izdiham yaşanmış, bir kişi hayatını kaybetmiş 1500'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Bu olayda da göz yaşartıcı sprey kullanılmasının paniğe yol açtığı iddia edilmişti.