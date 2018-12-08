Trump'tan Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Mueller'e tepki: Ortada gizli anlaşma yok

Telif hakkı Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in New York mahkemesine Cuma günü sunduğu dava bilgilerine tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump, söz konusu belgelerin Moskova ile gizli bir anlaşma yaptıklarına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

Dava bilgileri, Trump'ın itirafçı olan eski avukatı Michael Cohen'in soruşturma için kritik olabilecek bazı ifadelerine yer veriyor.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre Cohen, soruşturmacılara Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme ayarlamayı teklif eden bir Rus vatandaşının kendisiyle temas kurduğunu söyledi.

Cohen, "güvenilir" bir Rus vatandaşının "hükümetler düzeyinde sinerji" yaratılması amacıyla iki lider arasında bir görüşme yapılmasını önerdiğini belirtti.

Dava bilgilerinde neler var?

Telif hakkı Reuters Image caption Trump'ın eski avukatı Michael Cohen itirafçı olmuştu.

Mahkemeye sunulan dava bilgilerinde Cohen'in geçtiğimiz yıllar boyunca 4 farklı federal suç işlediği belirtiliyor.

Belgelerde Cohen, Trump'ın birlikte olduğu iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödediğini söylüyor.

Federal soruşturmacılar ayrıca, iş birliği yapmayı kabul etmiş olmasına rağmen Cohen'e 4 ila 5 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini savunuyor.

New York'taki federal mahkeme, Cohen'le ilgili kararını 12 Aralık Çarşamba günü verecek.

Paul Manafort da dosyalarda

Mueller ve ekibinin hazırladığı ayrı bir dosyada ise, Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'un savcılarla yaptığı anlaşmanın neden bozulduğuna ilişkin de detaylı ifadeler yer alıyor.

Hem Cohen hem de Manafort özel savcıyla anlaşarak itirafçı olmuştu.

Ancak Mueller şimdi Manafort'u soruşturmayla ilgili yalan beyanlar vermekle, FBI'yı da yanıltmakla suçluyor.

Telif hakkı Getty Images

Trump ise, soruşturmayı "cadı avı" olarak niteliyor.

Bu belgelerin ortaya çıkması, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı özel savcılığın, Trump ya da yakın çevresinden isimlerin 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik olarak Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığına dair açtığı soruşturmada yaşanan son gelişme oldu.

Cohen, geçtiğimiz ay beklenmedik bir şekilde New York'taki federal mahkemeye gelerek soruşturmada ABD Kongresi'ne yalan söylediğini kabul etmişti.

Cohen Trump'la ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına susması için para vererek seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini de itiraf etmişti.

Trump'ın eski avukatı mahkemede, seçim kampanyası döneminde Moskova'daki Trump Tower inşaat projesinin boyutlarıyla ilgili olarak Kongre üyelerine hatalı ifade verdiğini de söylemişti.