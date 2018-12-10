Telif hakkı Getty Images Image caption Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında adı geçen Suudi vatandaşlarına yönelik iade talebini reddetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Pazar günü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonunda düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Vatandaşlarımızı iade etmeyiz" dedi.

Türkiye, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında hafta içinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Cubeyr konuşmasında Ankara'yı Riyad ile bilgi paylaşımı konusunda yeterince işbirliği yapmamakla suçladı.

Cubeyr, "(Türkiye) olması gerektiğini düşündüğümüz kadar açık davranmadı" dedi ve ekledi:

"Bize verilen bilgiler gazetelere sızdırılan bilgilerle aynıydı."

Cubeyr, Türkiye'den mahkemede kullanabilecekleri kanıtları beklediklerini de söyledi:

"Türkiye'deki dostlarımızdan bize mahkemede kullanabileceğimiz kanıtları sağlamalarını istedik. Bunları almamız gereken şekliyle almadık."

Kaşıkçı cinayetini bir "trajedi" olarak tanımlayan Cubeyr, Suudi yetkililerin en başından beri bu suçu kimin ve nasıl işlediğini bulmaya çalıştıklarını savundu.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını takip eden ilk günlerde, Suudi gazetecinin konsolosluktan çıkıp gittiğini öne sürmüştü.

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Türkiye yakalama kararı çıkardı

Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çarşamba günü bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'da görevden alınan 5 isim arasında Ahmet el Asiri ve Saud el Kahtani de yer alıyor.

Cinayetle ilgili 11 kişi yargılanıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Ankara, cinayette rol oynayanların Türkiye'de yargılanması çağrısı yapmış, ancak bu çağrı Suudi yetkililerce daha önce de reddedilmişti.

Suudi Arabistan daha önce Türkiye'nin uluslararası soruşturma açılması önerisini de reddetmişti.

Cinayetle ilgili olarak, "Artık uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu görüyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suudi mevkidaşı, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ve uluslararası soruşturmaya gerek olmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 kişinin yargılanacağını duyurmuştu.