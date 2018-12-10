Yemen görüşmelerinde ilk anlaşmazlık Hudeyda kenti konusunda ortaya çıktı

Telif hakkı Getty Images Image caption Yemen'de 2015'ten bu yana süren savaşta binlerce çocuk açlıktan öldü.

İsveç'te başlayan Yemen barış görüşmelerinde BM güven artırıcı önlemler kapsamında Hudeyda kentine barış gücü göndermeyi teklif etti. Yemen hükümeti öneriyi reddetti. Husiler ise Hudeyda'nın tarafsız bölge olmasını istiyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Yemen hükümeti, Hudeyda'da BM'ye bağlı barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasına karşı çıkıyor.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el Yamani, Hudeyda Limanı'nda yer alacak bir BM görev gücünü kabul edebileceklerini, ancak kentin tümünde uzun süreli bir BM askeri varlığını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Yemenli bakan, halihazıda Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyda'nın "tamamen hükümet güçlerine bırakılması gerektiğini" söyledi.

Reuters'a konuşan bir Husi temsilcisi ise Hudeyda'nın 'tarafsız bölge' olmasını talep ettiklerini söylüyor.

Ancak Yamani, egemenlik haklarıyla çeliştiği için bu öneriyi de kesinlikle reddedeceklerini açıkladı.

Hudeyda'nın önemi

6 Aralık'ta başlayan, Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru kabul edilen hükümet temsilcileriyle, ülkenin kuzeybatısını kontrol eden ve İran'ın desteklediği Husilerden temsilcilerin bulunduğu görüşmelerde, BM'nin birkaç kısa vadeli hedefi var.

Bunlardan ilki, yaklaşık 150 bin sivilin mahsur kaldığı ve insani krizin büyük oranda baş gösterdiği liman kenti Hudeyda'da ateşkes ilan ederek BM'nin, limanın yönetiminde yer alması.

Hudeyda Limanı, insani yardımların ülkeye ulaşması için de kritik önemde.

Görüşmeler sürerken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları da, Hudeyda dâhil birkaç bölgede Husilere yönelik bombardımana devam ediyor.