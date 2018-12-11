4 Chelsea taraftarına ırkçı hakaret iddiasıyla stadyum engeli getirildi

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İngiliz Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Manchester City ile oynadığı karşılaşmada, Raheem Sterling'e ırkçı hakaret ettikleri iddiasıyla, 4 taraftar hakkında polis soruşturması açıldı.

Londra ekibi Chelsea, soruşturma sonuçlanana kadar taraftarların stadyuma alınmayacaklarını duyurdu.

Chelsea kulübünden yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada, devam eden polis soruşturmasına "tam destek" verildiği kaydedildi. Kulüp, ırkçı davranışa dair delil elde edilmesi durumunda, bunun, "stadyum yasağı dahil ciddi sonuçları olacağını" açıkladı.

Olay iki kulübün Cumartesi günü oynadığı ve City'nin 2-0 yenilgisi ile sonlanan karşılaşma sırasında yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 24 yaşındaki City oyuncusu Raheem Sterling'e saha kenarından topu aldığı sırada bir grup taraftarın bağırdığı görülüyor.

'Medya siyah oyunculara adil davranmıyor'

Olayla ilgili Instagram hesabından bir açıklama yapan genç oyuncu, "... tepkimden de anlaşılacağı gibi onlara gülmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Bu insanlardan daha iyisi zaten beklenmezdi" dedi.

Oyuncu aynı paylaşımda, "medyanın ırkçılığı ve saldırganlığı körüklediğini" ve siyah oyunculara karşı adil davranmadıklarını kaydetti.

Manchester City kulübü de söz konusu taraftarların stadyuma girişlerinin askıya alınması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Raheem ve kulüp, Chelsea takımı ve yetkili birimlerle tam bir işbirliği halindedir" açıklamasını yaptı.