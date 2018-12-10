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Sarı Yelekliler protestolarını yatıştırma amacıyla televizyondan ulusa seslenen Emmanuel Macron, "sorumluluğumu kabul ediyorum, sözlerimle insanları kırdım" ifadesini de kullandığı konuşmasında, hareketin kızgınlığını azaltmasını umduğu ekonomik adımları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron, asgari ücretin 2019'da 100 avro artırılacağını, fazla mesai ücretlerinin vergiden muaf tutulacağını ve tüm çalışanlara yıl sonu ikramiyesi getirileceğini vaat etti.

Fransa'da asgari ücret 1200 avro.

Macron şunları söyledi:

"Burada bir kızgınlık var. Derin bir kızgınlık var. Ve bu anlamlarda meşruydu. Sabah kalkan bir çalışan, ay sonunu getirme endişesi taşıyor. İlk kez böyle kadınların sözlerini duydum. Biz buna korkakça yaklaştık. Bu insanları unuttuk.

"Son 40 yıl içinde insanların yaşamlarının kötüye gittiğini gördük. Ve bu hala devam ediyor. Bu konudaki sorumluluğumu kabul ediyorum. Biz son 1.5 yıl içinde bu soruna eğilmekte geri kaldık. Size daha başka önceliklerim olduğu izlenimi verdim. Bir şekilde buradan çıkabileceğimizi biliyorum. Biz tarih içinde bunu başarabileceğimizi gösterdik.

"İnsanların kazandıkları ile onurlu yaşadıkları bir Fransa istiyoruz. Büyük işverenlere gidip onlarla da konuşacağız. Hükümet ve parlamento birlikte çalışmalı bu konuda. Çok çalışmayı ödüllendireceğimiz yeni bir vergi planını devreye sokmaya çalışacağız."

Geçen hafta Fransa'da hükümet, protestoların başlamasına yol açan akaryakıt vergisi zammını dondurduğunu açıklamıştı.

Ancak bu açıklama protestocuların öfkesini dindirmeye yetmedi.

Telif hakkı AFP Image caption Cumartesi günkü protestolarda yaklaşık 50 araba yakıldı

Ekonomik hasar ne kadar kötü?

Ekonomik maliyetin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için çok erken. Ancak hasarın büyük olduğu açık.

Fransa Perankendeciler Federasyonu Cuma günü, 17 Kasım'da başlayan eylemlerin yol açtığı maddi kaybın yaklaşık 1 milyar euro civarında olduğunu söylemişti.

Maliye Bakanı La Maire de geçen hafta restoranların kayıplarının yüzde 20 ila yüzde 50 arasında olduğunu belirtmişti.

Bu arada Paris'teki yetkililer de çatışmaların milyonlarca euroluk hasara yol açtığını ifade etti.

Protestoların bilançosu

17 Kasım: 282.000 eylemci - 1 ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı

24 Kasım : 166.000 eylemci- 84 yaralı - 307 gözaltı

1 Aralım: 136.000 eylemci- 263 yaralı- 630 gözaltı

8 Aralık: 125.000 eylemci- 118 yaralı - 1.723 gözaltı

Telif hakkı Getty Images Image caption Cumartesi günü 100'den fazla kişi yaralandı

Sarı yelekliler hareketi

"Gilets jaunes- Sarı yelekliler " haraketi, Fransız yasalarına göre bütün araçlarda taşınması gereken sarı yeleklerle eylem yaptıkları için bu adı aldı.

Son birkaç haftada, sosyal medyada yakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan hareket, farklı talepleri olan lidersiz bir protestoya dönüştü.

Hareketin başlıca amacı, yoksul çalışan ailelerin ekonomik zorluklarına ve siyasi güvensizliğine dikkat çekmek ve hala geniş bir destek alıyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre protestolara destek biraz azalsa da, hala yüzde 66 seviyelerinde.

Bu arada Cumhurbaşkanı Macron'a verilen destek ise yüzde 23'e geriledi.