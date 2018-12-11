Telif hakkı @Madan_Chikna Image caption Zomato moto kuryesi götürmesi gereken siparişi yerken görülüyor.

Yiyecek siparişi dağıtım firması Zomato, Hindistan'da motosikletli bir kuryenin götürdüğü siparişlerden yiyip, paketleri tekrar kapatmasının görüntülenmesi sonrası özür diledi. Zomato, çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

Hindistan'ın güneyindeki Maduari'de çekilen videoda, Zomota tişörtü giyen bir kurye motosikletin üzerinde sipariş kutularındaki yiyeceklerden alırken görülüyor.

Video sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Zomato, götürülen siparişlerde tahrifata karşı "sıfır hoşgörü" politikası yürüttüklerini ve videodaki çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

Zomato'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu çalışanımızla konuyu derinlemesine görüştük ve bunun insani bir hata olduğuna karar verdik. Kurye platformumuzdan çıkartıldı" denildi.

Zomato ayrıca, yakında kutulara "kurcalanmayı önleyen" bir bant koyacağını ve ek önlem olarak da çalışanlarına eğitim vereceğini açıkladı.