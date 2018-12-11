Brezilya'da katedrale silahlı saldırı: 5 ölü

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Sao Paulo yakınlarındaki Campinas kentinde, silahlı bir kişi bir katedralde ayine katılan kalabalığa ateş açtı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay Metropolitan Katedrali'nde öğle ayininin sonuna doğru gerçekleşti.

Yerel medya saldırganın 2 silahı olduğunu ve ayin sırasında ayağa kalkarak kalabalığa rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırgan daha sonra kilise içinde silahla intihar etti.

Saldırganın ve kurbanların kimlikleri henüz açıklanmadı. Saldırının nedeni bilinmiyor.

Campinas Belediye Başkanı Adriano Augusto saldırganın önce oturduğu sıranın arka sırasındakileri vurduğunu, daha sonra farklı yönlere doğru da ateş açtığını, özel olarak birini hedef almadığını belirtti.

Campinas, ülkenin en kalabalık kenti Sao Paulo'nun yaklaşık 100 km kuzeybatısında bulunuyor.