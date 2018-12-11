Strasbourg'da Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı: 1 ölü
Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Reuters'a konuşan polis kaynakları olayda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.
Polis saldırganı arıyor.
Çevredeki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restaurant ve barların içine saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş çve çıkışlar kapatıldı.
Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.
Yerel gazeteci Bruno Poussard kent merkezindeki caddede 10 elden fazla silah sesi duyulduğunu, önce 1-2 el ateş edildikten sonra atış hızının arttığını belirtti.
Kentte bulunan Avrupa Parlamentosu'na giriş çıkışlar da güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
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